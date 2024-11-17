新城勁爆頒獎禮2024｜VIVA同居生活新進展！Macy被爆肉餅唔熟Ada督促執屋

《新城勁爆頒獎禮2024》將於12月28日下午3時假灣仔香港會議展覽中心Hall 5BC舉行。今年《新城勁爆頒獎禮2024》破天荒樂壇與體壇結合，向所有出戰奧運及殘疾人奧運會(殘奧)的香港運動健兒、香港體壇每一位運動員，與及為樂壇付出的每位歌手及創作者、幕後功臣致以敬意。樂壇向體壇致敬，體壇向樂壇嘉許，同是「我們的驕傲」。VIVA今年角逐新人獎項，她們表示心情相當興奮！

提到她們將要出席多個頒獎禮，VIVA表示已經在想要穿甚麼出場，而且心情既興奮又期待，可以用另一個身份參與及感受現場氣氛。提到她們是大熱門人選，她們很感恩推出的作品反應不俗，希望可以大家看到VIVA不同面向，期望下年可以有一個更明確路線讓大家知道VIVA是怎樣的女團。VAL C表示有獎當然很高興，因為是一個很好的鼓勵，Carina覺得今年作出不同嘗試，已經覺得很圓滿，如有獎項是錦上添花的事。

Ada𥄫到實

問到她們的同居生活如何，四女隨即笑過不停，Carina稱磨合完之後，感覺比較好。早前Ada透露負責洗衫煮飯及打掃，問到是否仍然是一腳踢，Macy稱現在有幫手，Carina表示已經自律了不少，Ada聞言說︰「俾我鬧得多！哈！」她們續提到Ada有千里眼，會橫掃家中角落，因此她們一有污糟地方也會立即處理。

Macy蒸肉餅唔熟

早前她們透露有意請大師姐Gin Lee作客，問到是否已準備好菜式，她們苦笑表示廚藝仍有待進步，難登大雅之堂。Macy遭隊友踢爆只會烚菜、烚肉，認真清淡，而Macy更不慎漏口風稱蒸肉餅未熟，Carina坦言大家的廚藝仍需努力，但期待可以邀請到不同嘉賓來臨她們的家。