新城勁爆頒獎禮2025｜勁爆年度歌曲20強走勢 MC張天賦一人佔兩曲突圍而出

本屆「勁爆年度歌曲」的競爭異常激烈，候選歌曲多達228首。截至12月11日下午6時的投票數據，暫時領先的二十強歌曲，按歌曲筆劃序包括：Tyson Yoshi與周殷廷合唱的《1994》、謝安琪的《50/50》、姜濤的《On a SunnyDay》、詹天文的《一切都是有原因的》、洪嘉豪的《下世愛你》、林家謙的《四月物語》、Gareth.T湯令山的《用背脊唱情歌》、魏浚笙的《白色踢死兔》、Gin李幸倪的《白夜行》、黎展峯的《宇宙煙火》、Dear Jane的《你流淚所以我流淚》、陳柏宇的《我所看見的未來》、馬天佑的《我們什麼都不是》、泳兒的《無糖可樂》、馮允謙的《然之後》、MC張天賦的《說謊者》及《懷疑人生》、陳卓賢的《樹會流眼淚》、張馳豪的《燈亮時離場》、陳健安的《額頭有字》。

競爭頗激烈

而除了歌曲獎項的激烈競爭，本屆頒獎禮在其他獎項中也出現不少驚喜。在「勁爆男歌手」的初步走勢中，影帝張家輝憑藉其演唱的電影《贖夢》主題曲《永遠的失眠》成功打入十強，與張敬軒、MC張天賦、姜濤等一線歌手同場競逐，成為話題焦點。

公投八獎項

大會今年繼續設立八大獎項供樂迷網上投票，包括「勁爆男/女歌手」、「勁爆樂隊/組合」及「勁爆歌曲」等。頒獎禮的評分機制中，公眾投票佔有40%的決定性比重，其餘則由電台音統會主持人、資深音樂人、主要成員及管理層評審，這意味著樂迷的每一票都至關重要，將直接影響最終的獎項歸屬。