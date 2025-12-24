新城勁爆頒獎禮2025｜勁爆男女歌手終極10強出爐 星期六會展派發成績表

一年一度的《新城勁爆頒獎禮2025》將於星期六(12月27日)下午3時假灣仔香港會議展覽中心舉行，今年盛會上8大獎項的公開投票已經截止，其中備受關注的「勁爆男、女歌手」，經網民及音統會投票，終極10強名單今日正式揭曉。(截至2025年12月21日23:59，排名以英文字母及姓氏筆劃序)

軒公撼新生代男歌手

勁爆男歌手（終極10強）名單包括Gareth.T湯令山、MC 張天賦、林家謙、姜濤、陳健安、張敬軒、Aska張馳豪、Ian陳卓賢、陳柏宇及馮允謙。「軒公」張敬軒與眾後輩如MC張天賦、姜濤、陳卓賢、林家謙及馮允謙等「正面交鋒」，單看牌面已覺激烈。