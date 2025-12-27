新城勁爆頒獎禮2025｜家燕姐開場領唱悼大埔死難者 Yumi鍾柔美爆親熱片首現身

一年一度的《新城勁爆頒獎禮2025》今日(12月27日)下午假灣仔香港會議展覽中心舉行，新城行政總裁馬浚偉率領薛家燕及全台出席，還有吳文忻擔任嘉賓，而MC張天賦、林家謙、李幸倪、泳兒、鄧小巧、陳蕾、洪嘉豪、魏浚笙、周殷廷、林奕匡、湯令山、張馳豪、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、林智樂、黃妍、黃淑蔓、陳建安、許廷鏗、方皓玟、黎展峯、曾傲棐、黃明德、張蔓姿、陳柏宇、力臻、周卓盈、應智越、梁釗鋒、Viva、IdG Bubbles、Beanies、XIX、釗彤、施匡翹、林芊瑩、安俊豪、張進翹、馬天佑、開鎖佬、鹽焗雞、拾荒者、半肥瘦、林暐竣、黃洛妍、趙亮昭、咖啡因、Match、龔柯允、柯驛誼、Vivian Lai等歌手及組合均有出席。

露臍裝登場

頒獎禮開場時，大會向大埔宏福苑火災死難者致哀，亦向消防員作致敬，家燕姐領唱悼念五級火的死難者，一眾歌手分7行排開，近日誤發親熱片的「聲夢小花」Yumi鍾柔美，聯同Chantel姚焯菲及詹天文獲安排站在第2行中間位置，Yumi更穿上藍色上衣露臍裝登場，對於她被《青春本我》拍檔Eden劉展霆的錫面片段在社交網曝光，Yumi暫時未有作出任何回應，故今日是她爆出親熱片後首次現身，自然成為全場焦點。