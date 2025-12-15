新城勁爆頒獎禮2025｜泳兒聖誕節計劃與男友二人世界 陳柏宇準備禮物送女兒

由新城知訊台主辦的「我們的大熱唱2025」昨日(14日)於愉景北商場在熱鬧氣氛下圓滿舉行。超過20個單位歌手及組合到場，為即將於12月27日舉行的《新城勁爆頒獎禮2025》積極拉票。出席歌手及組合包括：陳柏宇、泳兒、黃妍、黃淑蔓、安俊豪、張馳豪、鍾柔美、詹天文、力臻、Michael C、林智樂、黎展峯、黃明德、曾傲棐、林芊瑩、XiX、黃洛妍、林暐竣、梁煒謙、Honey Punch、FYP，主持則由黎莉及T.MAX擔任。新城廣播有限公司行政總裁馬浚偉亦親臨現場，為各拉票歌手及組合打氣支持。 活動期間，歌手們為勁爆頒獎禮作最後衝刺，施展渾身解數，現場演唱候選歌曲為自己拉票呼籲樂迷踴躍投票支持。除此之外，他們亦親手撰寫心意卡，為近日大埔無情火災受影響的居民送上祝福與關懷。透過音樂與文字的力量，傳遞全城的支持與溫暖，這些心意卡將於頒獎禮當天在會場內展示，讓災民感受到社會的鼓舞與陪伴。

泳兒率先帶頭出場拉票 泳兒率先帶頭出場拉票演唱輕快歌《無糖可樂》，緊接安俊豪送上節奏明快的《勿擾模式》，其後，青春女子組合XiX與唱作新人林芊瑩接力登場，分別獻唱《你唔明㗎喇》與《深層消毒》。Michael C自彈自唱《戀愛BB班》，力臻則送上電子風格濃烈的《2882點85》。隨後，梁煒謙的《Midnight Call》、黃洛妍的《我們都是藝術品》及林暐竣的《給月亮的情書》，同樣精彩。 組合FYP獻唱《天空崩塌之時 We Will Arise》，而女子組合Honey Punch則以可愛動感的《滑到入心》台下。詹天文與鍾柔美先後送上《在十字路口告別》及《不欠你一個朋友》；黃明德一曲《實現情緒自由》後，黎展峯與曾傲棐分別以《宇宙煙火》及《蝦餃》。黃妍與黃淑蔓接連登場，獻唱《其實我不是那麼的純情》及《留在你在我在的腦海》。之後林智樂與張馳豪分別演繹《發夢的練習曲》及《山系戀人》，最後由陳柏宇獻唱《我所看見的未來》壓軸出場。

黃妍預告煮牛肉給陳柏宇食 安俊豪則表示今年的聖誕節將會低調度過，專心陪伴家人，特別是因有家人身體不適，希望珍惜相處時間。他提到公司雖有聖誕派對，但自己因戒口會多加注意飲食。黃妍則分享了其唱片公司的有趣傳統：「我哋喺天氣凍時，會約埋成班同事們一齊露營。」她更會扮演「廚娘」，需要從早煮到晚，並烹調陳柏宇最愛的牛肉給他吃。至於林智樂、詹天文、黃洛妍、鍾柔美及張馳豪，亦分享了他們的聖誕安排，他們表示公司每年都會舉辦聖誕派對和交換禮物的傳統，適逢聖誕節當天需要共同出席一位朋友的婚禮，所以行程相當充實。 陳柏宇的聖誕計劃則圍繞著與親友相聚，他透露將與從外地回港的朋友舉行聖誕派對，同時也會參與公司的年度露營活動。在禮物準備方面，他貼心地為母親、太太和女兒都準備了禮物，並透露自己收到了一部「印相機」作為禮物。泳兒接受訪問時表示演唱的今年入圍歌曲《無糖可樂》，因為覺得這首歌非常適合聖誕氣氛，「如果有另一半嘅朋友，喺聖誕節諗唔到送咩禮物，可以送呢首歌畀佢。」她又透露聖誕節計劃與男友享受二人世界：「可能食個飯就返屋企，因為屋企都好多嘢可以做，例如一齊睇吓電影。」