新城勁爆頒獎禮2025｜華納三寶回應與新城破冰 MC張天賦以腸胃肉減肥？Gareth. T談《用背脊唱情歌》被踢出五強

一年一度樂壇盛事《新城勁爆頒獎禮2025》今屆假座灣仔香港會議展覽中心舉行，華納𣄃下歌手合共掃走14.5，可說是大豐收。其中MC張天賦奪得勁爆男歌手金獎、勁爆年度專輯，並憑《說謊者》成為勁爆歌曲；Gareth.T湯令山憑大熱作《用背脊唱情歌》眾望所歸勇奪勁爆年度歌曲，並入圍勁爆十大卓越歌手；洪嘉豪奪得勁爆唱作人銀獎、憑《親愛的》入圍十大勁爆歌曲，以及跟魏浚笙合唱的《我感覺到》獲勁爆合唱歌，共奪得2.5個獎；陳蕾則奪得勁爆女歌手銀獎。四人在頒獎禮結束後受訪，被問到新城與華納破冰後，終於有零的突破時，MC、Kaho和陳蕾大耍太極，話題從天氣寒冷拉扯到腸胃炎，接著Kaho才認真表示，「完全不在我哋控制，我哋都係員工。」陳蕾笑言要找「真」華納高層親自回答。

談到得獎感受，陳蕾自言很開心，喜見同公司的歌手們都獲獎，她自爆餓到有點低血糖，唱《祝福》時被擊中淚點。勇奪3個大獎的MC自言，最開心是獲得專輯獎，「因為唔單止一個人嘅成果，仲係一team人的成果，從影相、設計、每首歌合作過嘅單位，所有嘢成就，先可得到呢個獎。」他自爆前日腸胃炎，又屙又嘔，因今日(27日)要出席頒獎禮，故昨日睇醫生打止屙止嘔針，「因為排走好多水份，所以特別瘦削。」他估計是因吃生豪或肥豬肉，他笑言已跟經理人商討減肥大計，「呢緊嘅減肥大計，係每兩個禮拜食一次生豪同肥豬肉，咁就可以促進減肥成果。」他直言迅速見效，有助達成30歲的減肥目標，他繼續自爆稱，「睇完醫生，我有問過可唔可以飲汽水，醫醫生話我個狀態差無幾，有啲水份和糖粉就OK，最後我飲咗成支。」MC自言甚少飲汽水，陳蕾和Kaho聞言就齊表不願置評。

洪嘉豪首度獲得唱作人獎，「我都創作咗7年，今年做得咁盡，都盡要有個獎勉勵吓自己。可惜盡咗力都搞唔掂林家謙(金獎)。」早前推出新專輯CAVA，被陳蕾和MC指貨不對辦，跟他們選的設計不相同，嘉賓一臉無奈，著兩人問公司，MC亦趁機再次向嘉豪邀歌，嘉豪就將個波交俾Gareth. T，憑《用背脊唱情歌》獲至尊歌曲的Gareth. T談到得獎感受，「十分之開心，多謝大家鍾意呢首歌。」他獲獎表演時，背向觀眾唱歌，但沒有像MV和宣傳活動般，施行「令山轉」，被問到何以不除衫半裸上身，Gareth. T答道，「我唔想自己一個人除，我覺得都算係『令生』做咗一個轉，可叫令山轉。」談到網民對《用背脊唱情歌》不入叱咤五強大感不值，他就淡然回應，「我覺得無乜嘢，做音樂真係做音樂，咁多人鍾意呢首歌，大家俾機會我唱呢首歌，己經好開心，攞唔攞獎，係咪最受歡迎，我都唔想做最受歡迎，大家喜歡呢首歌就夠。」



提到兩度擔任姜濤演唱會嘉賓，他自言跟姜濤和黃偉文真是好友，「I guess同佢哋都係……」還未說完就被3人投訴，湯令生半投降道，「我係牛肉，佢哋係三寶。」陳蕾即表示，「我哋可以幫你改第二個名。」但湯令生堅持不介意做牛肉。