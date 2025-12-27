新城勁爆頒獎禮2025｜華納破冰掃14.5獎 Gareth.T湯令山《用背脊唱情歌》奪年度歌曲 (附得獎表)

一年一度樂壇盛事《新城勁爆頒獎禮2025》今屆假座灣仔香港會議展覽中心舉行，林盛斌(Bob)、香港輪椅羽毛球運動員陳浩源、范振鋒、黎莉、麥卓華擔任大會司儀。
共頒發73個獎項
本年度盛會以「我們的驕傲」為主題，邀請了多位體育界運動員及精英擔任頒獎嘉賓，頒獎禮於晚上圓滿結束，合共頒發73個獎項，華納唱片與新城破冰後，今年掃走14.5獎項，僅次於15獎的英皇，而MC張天賦奪得勁爆男歌手金獎、勁爆年度專輯及以《說謊者》成為勁爆歌曲，跟林家謙、Gin Lee李幸倪各奪3項獎成今年贏家。
頒獎禮尾聲，Gareth.T湯令山憑大熱作《用背脊唱情歌》眾望所歸勇奪勁爆年度歌曲，他戴上太陽眼鏡襯黑西裝登場，Gareth.T接過獎座及分享得獎感言後，用背脊對住觀眾及鏡頭演繹《用背脊唱情歌》，直到尾段才正面向全觀眾唱歌，身為新城行政總裁的馬浚偉聽得相當投入，還在台下跟住唱。至於今年公布的最後大獎，結果由林家謙奪得勁爆年度歌手。
《新城勁爆頒獎禮2025》得獎名單：
1. 勁爆新樂隊/組合(金)：IdG Bubbles {Sony-Green Music}
2. 勁爆新樂隊/組合(銀)：Honey Punch {Baron Music}
3. 勁爆新樂隊/組合(銅)：FYP {環球}
4. 勁爆女新人(金)： Amy Lo {寰亞}
5. 勁爆女新人(銀)： 黃洛妍 {AAM}
6. 勁爆女新人(銅)：Riiana {Fireverse}
7. 勁爆男新人(金)：林暐竣 {環球}
8. 勁爆男新人(銀)：梁煒謙 {Vince Music}
9. 勁爆男新人(雙銅)：梁祟希 {Naughty Corner} / 趙亮超 {獨立}
10. 勁爆我撐新人：吳文忻 {獨立}
11. 勁爆躍進女歌手(金)：鍾柔美 {AAM}
12. 勁爆躍進女歌手(銀)：林芊瑩 {無限傳奇}
13. 勁爆躍進女歌手(銅)：詹天文 {AAM}
14. 勁爆躍進男歌手(金)：力臻 {Sony}
15. 勁爆躍進男歌手(銀)：黎展峯 {英皇}
16. 勁爆躍進男歌手(銅)：林智樂 {AAM}
17. 勁爆作曲：《逆行》 [主唱：謝霆鋒] 作曲：謝霆鋒 {英皇}
18. 勁爆填詞：《其實痛是你的想像》[主唱：鄧小巧] 填詞：鄧小巧 {英皇}
19. 勁爆編曲：《夜闌人靜》[主唱：Moon Tang] 編曲：Gordon Flanders {華納}
20. 勁爆監製：《不愛無壞》[主唱：陳柏宇] 監製：陳柏宇、Edward Chan {Sony}
21. 勁爆 Z 世代樂勢力女歌手(金)：姚焯菲 {AAM}
22. 勁爆 Z 世代樂勢力女歌手(銀)：黃淑蔓 {寰亞}
23. 勁爆 Z 世代樂勢力女歌手(銅)：Moon Tang {華納}
24. 勁爆 Z 世代樂勢力男歌手(金)：Gordon Flanders {華納}
25. 勁爆 Z 世代樂勢力男歌手(銀)：曾傲棐 {英皇}
26. 勁爆 Z 世代樂勢力男歌手(銅)：黃明德 {英皇}
27. 勁爆播放指數歌曲：《Catch A Feeling》張馳豪 {AAM}
28. 勁爆網上最受歡迎男歌手：盧瀚霆 {大國文化}
29. 勁爆網上最受歡迎女歌手：李幸倪 {英皇}
30. 勁爆國語力歌曲(金)：《上場》周殷廷 Feat. SHIGGA SHAY 西閣 {環球}
31. 勁爆國語力歌曲(銀)：《香水》謝霆鋒、歐陽娜娜 {英皇}
32. 勁爆國語力歌曲(銅)：《老人與海 (再遇合唱版)》泳兒、海鳴威 {英皇}
33. 勁爆合唱歌曲(金)：《我感覺到》魏浚笙/洪嘉豪 {華納}
34. 勁爆合唱歌曲(銀)：《你是我的專屬配對》力臻/Michael C {Sony}
35. 勁爆合唱歌曲(銅)：《矛盾系女生》施匡翹/ JC 陳詠桐 {臻世娛樂}
36. 勁爆唱作人(金)：林家謙 {Terence Lam}
37. 勁爆唱作人(銀)：洪嘉豪 {華納}
38. 勁爆唱作人(銅)：林奕匡 {Sony}
39. 勁爆十大卓越歌手 1：鄧小巧 {英皇}
40. 勁爆十大卓越歌手 2：魏浚笙 {BTBAS}
41. 勁爆十大卓越歌手 3：黃妍 {Sony}
42. 勁爆十大卓越歌手 4：周殷廷 {環球}
43. 勁爆十大卓越歌手 5：Gareth.T 湯令山 {華納}
44. 勁爆十大卓越歌手 6：方皓玟 {Strawberry Fields}
45. 勁爆十大卓越歌手 7：張馳豪 {AAM}
46. 勁爆十大卓越歌手 8：安俊豪 {尚品}
47. 勁爆十大卓越歌手 9：Kiri T {華納}
48. 勁爆十大卓越歌手 10：許廷鏗 {自許紀錄}
49. 勁爆歌曲 1：《親愛的》洪嘉豪 {華納}
50. 勁爆歌曲 2：《無糖可樂》泳兒 {英皇}
51. 勁爆歌曲 3：《深層消毒》 林芊瑩 {無限傳奇}
52. 勁爆歌曲 4：《我們什麼都不是》馬天佑 {Fame Glory}
53. 勁爆歌曲 5：《你流淚所以我流淚》Dear Jane {華納}
54. 勁爆歌曲 6：《白色踢死兔》魏浚笙 {BTBAS}
55. 勁爆歌曲 7：《我所看見的未來》陳柏宇 {Sony}
56. 勁爆歌曲 8：《四月物語》林家謙 {Terence Lam}
57. 勁爆歌曲 9：《白夜行》李幸倪 {英皇}
58. 勁爆歌曲 10：《說謊者》MC 張天賦 {華納}
59. 勁爆組合(金)：Beanies {YHYS}
60. 勁爆組合(銀)：VIVA {英皇}
61. 勁爆組合(銅)：XiX {環球}
62. 勁爆樂隊(金)：Dear Jane {華納}
63. 勁爆樂隊(銀)：Nowhere Boys {寰亞}
64. 勁爆樂隊(銅)： Locksmiths 開鎖佬 {英皇}
65. 勁爆女歌手(金)：李幸倪 {英皇}
66. 勁爆女歌手(銀)：陳蕾 {華納}
67. 勁爆女歌手(銅)：泳兒 {英皇}
68. 勁爆男歌手(金)：MC 張天賦 {華納}
69. 勁爆男歌手(銀)：陳柏宇 {Sony}
70. 勁爆男歌手(銅)：陳健安 {寰亞}
71. 勁爆年度專輯：「Sweet & Sour」 MC 張天賦 {華納}
72. 勁爆年度歌曲：《用背脊唱情歌》Gareth.T 湯令山 {華納}
73. 勁爆年度歌手：林家謙 {Terence Lam}