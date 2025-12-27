新城勁爆頒獎禮2025｜華納破冰掃14.5獎 Gareth.T湯令山《用背脊唱情歌》奪年度歌曲 (附得獎表)

共頒發 73 個獎項

本年度盛會以「我們的驕傲」為主題，邀請了多位體育界運動員及精英擔任頒獎嘉賓，頒獎禮於晚上圓滿結束，合共頒發73個獎項，華納唱片與新城破冰後，今年掃走14.5獎項，僅次於15獎的英皇，而MC張天賦奪得勁爆男歌手金獎、勁爆年度專輯及以《說謊者》成為勁爆歌曲，跟林家謙、Gin Lee李幸倪各奪3項獎成今年贏家。

頒獎禮尾聲，Gareth.T湯令山憑大熱作《用背脊唱情歌》眾望所歸勇奪勁爆年度歌曲，他戴上太陽眼鏡襯黑西裝登場，Gareth.T接過獎座及分享得獎感言後，用背脊對住觀眾及鏡頭演繹《用背脊唱情歌》，直到尾段才正面向全觀眾唱歌，身為新城行政總裁的馬浚偉聽得相當投入，還在台下跟住唱。至於今年公布的最後大獎，結果由林家謙奪得勁爆年度歌手。