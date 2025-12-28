新城勁爆頒獎禮2025｜Gin Lee成女歌手大贏家：努力有回報 林家謙爆Jeffrey慰勞飯拖足一年

《新城勁爆頒獎禮2025》昨晚於灣仔會展圓滿結束，李幸倪(Gin Lee)在本年度首張樂壇成績表，取得亮麗成績，奪得「勁爆網上最受歡迎女歌手」、「勁爆歌曲獎」、「勁爆女歌手金獎」三個獎項，成為得獎最多的女歌手。她受訪時自言今年推出4首歌及一張專輯，是大豐收的一年，「過兩日又有新歌推出，跟住又有演唱會，所以我係好努力嘅，二努力得到好嘅回報係非常之幸福嘅事情。」談到憑《白夜行》入圍「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」10強，成為唯一女歌手代表，最終五強不入，她自言已有進步，會繼續努力。

談到籌備紅館個唱的進度，她表示除了唱Gin式情歌，亦會挑戰跳唱，故現已開始排舞，問到性感尺度時，她大賣關子，「大家嚟睇就知會有驚喜，海報太性感，拉高大家的期望值去到天花版咁高，驚到時著得太多衫會有人嗌回水。」為展現完美線條，她已積極收身，至於嘉賓方面，她坦言：「到呢一刻為止都未落實，未確定會唔會有，都有機會冇，但係好難講，突然間一個surprise，到時就知。」雖然忙於籌備個唱，她亦有抽時間探班為《全民造星VI》十強打氣，並提供意見，「大家都一齊行咗成年時間都好唔容易，終於都去到Final。」同公司的女子組合VIVA奪得「勁爆組合銀獎」，成員之一的Carina就表示：「我哋四個都非常之開心，今年我哋出咗兩首歌，我覺得我哋四個有更加好嘅感情，我哋會繼續努力。」

魏浚笙開心再與洪嘉豪合作

林家謙亦是當晚大贏家之一，分別奪得勁爆年度歌手、勁爆歌曲(《四月物語》)和勁爆唱作人金獎，問到哪個獎項最深刻時，他就表示獲年度歌手獎時最緊張，「要喺好多勁人面前唱歌，Gin Lee同MC都好勁。」至於魏浚笙(Jeffrey)亦獲得2.5個獎，其中與洪嘉豪(Kaho)的合唱歌《我感覺到》獲勁爆歌曲獎，對於能與Kaho再次演唱會這歌，大為感動，「因為我哋只係演唱過一次，今次都可唱半首。」

林家謙cover歌迷高質作品

他近日積極為首次擔正的電影《殺手#4》宣傳謝票，埋怨家謙仍未入戲院支持，家謙自言已購票入場，並反過來向

Jeffrey追數，前年為他的《老積》作曲，至今仍未食慰勞飯，但Jeffrey就笑言以頒獎禮慶功宴代替。另外，家謙早前在社交平台po了新歌《冬季限定》歌詞，其歌迷(CLS)竟火速地幫手「作曲」，家謙大讚超高質，並選了其中兩首作品cover。

