新城勁爆頒獎禮2025｜Yumi鍾柔美勁爆緋聞贏躍進女歌手金獎 Chantel姚焯菲露腿有斬獲

今年勁爆緋聞的鍾柔美，贏得勁爆躍進女歌手金獎。 (蘇文傑攝)

一年一度的《新城勁爆頒獎禮2025》今日(12月27日)下午假灣仔香港會議展覽中心舉行，派發本年度首個樂壇成績表。在今屆《新城勁爆頒獎禮2025》上，「聲夢幫」有不錯成績，Chantel姚焯菲、Aska張馳豪、Windy詹天文、林智樂各有斬獲，今年勁爆緋聞的Yumi鍾柔美今日現身成為焦點之一，更獲頒勁爆躍進女歌手金獎殊榮。

TVB Music Group旗下的音樂廠牌愛爆音樂近年積極發展，一眾年輕歌手喜見成績，當中Yumi鍾柔美雖然在今年內連環爆出緋聞，繼今年7月與男同學親熱睇戲後，與她傳了兩年緋聞的《青春本我》拍檔Eden劉展霆，近日又有錫面片段在社交網曝光，異性戀旺爆的Yumi未有受緋聞影響事業，目前正獲公開力捧，今日更在《新城勁爆頒獎禮2025》中奪得勁爆躍進女歌手金獎，林芊瑩、詹天文各得銀獎及銅獎，Yumi接受殊榮後唱出《不欠你一個朋友》。勁爆躍進男歌手方面，金、銀、銅分別是力臻、黎展峯及林智樂。

詹天文林智樂各有斬獲

張馳豪連奪殊榮

從美國返港的姚焯菲，今日出席盛會獲頒勁爆Z世代樂勢力女歌手金獎，銀獎有黃淑蔓，moon tang則奪得銅獎，Chantel戴上眼鏡以校服look曬腿跳唱演繹歌曲《New Fantasy》，展現青春活力。至於勁爆Z世代樂勢力男歌手，Gordon Flanders、曾傲棐、黃明德各奪金、銀、銅獎。

另外，深得新城歡心的Aska張馳豪，除成為十大卓越歌手之一外，他更憑自己有份創作的《Catch A Feeling》勇奪勁爆播放指數歌曲。