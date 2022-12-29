新城勁爆2022｜樂壇首張成績表 今年頒發63個獎座 (附完整得獎名單)

樂壇首張成績表《新城勁爆頒獎禮2022》今晚在會展舉行，本屆口號為「音樂新葉．創造傳說」，意思是以悉心栽培「新葉」為目標，讓樂迷真正聚焦，欣賞一眾「新葉」如何照亮舞台，「集葉成樹．集樹成森」，成就香港樂壇的未來。
網上直播須付$398
今年新城頒獎禮只設聲音直播及收費式的網上直播。大家要知道賽果，免費方法只能收聽FM99.7 新城知訊台，而網上直播只限新城會籍金會員，大家可付$398元購買會籍。
首設元宇宙投票
今年新城亦大搞「元宇宙投票」，早前已經截止投票。不過，這個元宇宙投票就考起不少網民，因為要成功投得自己想支持的歌曲，便要先在遊戲中成功捕捉到代表該首歌曲的公仔。由於入圍的歌曲共有216首，有網民苦玩多日才能成功捕捉了200個公仔，最後因技術問題而被清零，令網民要重頭開始。因為手續繁複，不少網民都投訴今次投票機制。
12個勁爆新人獎
雖然新城頒獎禮是樂壇首張成績表，但過多的獎項，令網民有感「分豬肉」，加上大部份時間都在聖誕節後舉行，有人笑言是大派禮物，皆大歡喜。根據大會紀錄，今年共頒發63個獎項，單是「勁爆新人」便有12個獎項，而「勁爆歌曲」則與去年一樣，維持10首。今年比較矚目的是「勁爆我撐新人」，入圍的5強有MIRROR的李駿傑(Jeremy)、After Class、鍾柔美、COLLAR及雲浩影。Jeremy今年推出不少作品，人氣急升，勢必橫掃多個樂壇頒獎禮獎座。
《新城勁爆頒獎禮 2022》得獎名單
勁爆歌曲：《我地》鄭欣宜
勁爆歌曲：《給缺席的人唱首歌》馮允謙
勁爆歌曲：《有我》陳柏宇
勁爆歌曲：《沒有人可以為你的幸福負責》許廷鏗
勁爆歌曲：《某種老朋友》林家謙
勁爆歌曲：《早上37.2度》泳兒
勁爆歌曲：《難道我還未夠難》葉巧琳
勁爆歌曲：《焰》炎明熹
勁爆歌曲：《我以為》曾比特
勁爆歌曲：《一個傻瓜一個啞》陳葦璇
勁爆播放指數歌曲：《賽勒斯的愛》張敬軒
勁爆年度歌手：張敬軒
勁爆演繹大獎：張敬軒
勁爆我撐新人：李駿傑
勁爆我撐歌手：盧瀚霆
勁爆我撐歌曲：《Innerspace》MIRROR
勁爆人氣偶像：柳應廷 / 江𤒹生 / 呂爵安
勁爆作曲：《難道我還未夠難》林奕匡
勁爆填詞：《我地》黃偉文
勁爆編曲：《Good Vibes Only》JNYBeatz
勁爆監製：《二損一》T-Ma
勁爆音樂製作：《創作者的派對》及《厭惡物圖鑑》陳健安
勁爆專輯：『The Fight Goes On』陳柏宇
勁爆獨立音樂人：許廷鏗
勁爆男歌手：林家謙 / 馮允謙 / 姜濤
勁爆女歌手：鄭欣宜 / 泳兒 / 王灝兒
勁爆樂隊：ONE PROMISE
勁爆組合：MIRROR / ERROR / P1X3L
勁爆唱作人：陳卓賢 / 黄妍
勁爆突破歌手：炎明熹 / 曾比特
勁爆新媒體歌曲：《FF》王灝兒
勁爆新媒體歌曲：《#BFF》姚焯菲
勁爆新媒體歌曲：《憑實力單身》洪助昇
勁爆跳舞歌曲：《RISE》ANSONBEAN
勁爆跳舞歌曲：《My1stCar》施匡翹
勁爆躍進歌手：安俊豪 / 力臻 / 潘宇謙 / 區子琳 / 蘇煒喬 / 謝高晉
勁爆新人：After Class / COLLAR / Lolly Talk / 余宗遙 / 吳保錡 / 吳啟洋 /
張蔓莎 / 陳宗澤 / 雲浩影 / 黃明德 / 黎展峯 / 鍾柔美