新城勁爆2022｜樂壇首張成績表 今年頒發63個獎座 (附完整得獎名單)

樂壇首張成績表《新城勁爆頒獎禮2022》今晚在會展舉行，本屆口號為「音樂新葉．創造傳說」，意思是以悉心栽培「新葉」為目標，讓樂迷真正聚焦，欣賞一眾「新葉」如何照亮舞台，「集葉成樹．集樹成森」，成就香港樂壇的未來。

網上直播須付$398

今年新城頒獎禮只設聲音直播及收費式的網上直播。大家要知道賽果，免費方法只能收聽FM99.7 新城知訊台，而網上直播只限新城會籍金會員，大家可付$398元購買會籍。

首設元宇宙投票

今年新城亦大搞「元宇宙投票」，早前已經截止投票。不過，這個元宇宙投票就考起不少網民，因為要成功投得自己想支持的歌曲，便要先在遊戲中成功捕捉到代表該首歌曲的公仔。由於入圍的歌曲共有216首，有網民苦玩多日才能成功捕捉了200個公仔，最後因技術問題而被清零，令網民要重頭開始。因為手續繁複，不少網民都投訴今次投票機制。