新城勁爆2022｜MIRROR成員近乎一人一獎 Jeremy獲頒「勁爆我撐新人獎」

MIRROR今日只有9位成員到場，除了姜濤因腳傷未癒外，邱傲然（Tiger）和王智德（Alton）亦因身體不適而缺席。至於其他成員分別獲頒不同獎項，柳應廷（Jer）﹑江𤒹生（AK）和呂爵安（Edan）齊奪「勁爆人氣偶像」獎，而李駿傑(Jeremy)則成為今年的新人大熱，他獲頒「勁爆我撐新人獎」。
AK、Jer和Edan一同上台表示，當年在《全民造星》是同一組，很開心可以一齊得獎，AK說到︰「今年唔係容易過嘅一年，希望大家繼續信。」其後他們分別唱出《信之卷》、《MM7》及《一表人才》。
AK要求Ian多謝自己
陳卓賢(Ian)今年參與不少歌曲創作，他與黃妍同獲頒「勁爆唱作人」。盧瀚霆(Anson Lo)奪得「勁爆我撐歌手」，而MIRROR憑歌曲《Innerspace》獲得「勁爆我撐歌曲」。另外，姜濤獲得「勁爆男歌手」，而MIRROR則奪「勁爆組合」。
而Ian上台領獎時，除了多謝所有和他合作過的音樂人外，亦有向公司、歌迷及MIRROR致謝。此時，「頭號Hellosss」AK在台下企起身，不停指住自己，示意Ian要多謝他，最後Ian亦應他要求多謝他，場面非常搞笑。之後，他唱出親自作曲的《留一天與你喘息》。
Jeremy上台領獎時表示︰「今年係我好重要一年，多謝每位Fans對我支持，多謝MIRROR。」Anson Lo則表示新一年會多點新嘗試。Jeremy與Anson Lo說出致謝詞後，分別唱出《半》及《Mr. Stranger》。Lokman與AK則代表MIRROR致謝詞，Lokman多謝公司、工作人員及《Innerspace》的音樂人，AK則多謝歌迷一直喜歡廣東歌及留守在香港支持樂壇。