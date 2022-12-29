新城勁爆2022｜MIRROR成員近乎一人一獎 Jeremy獲頒「勁爆我撐新人獎」

MIRROR今日只有9位成員到場，除了姜濤因腳傷未癒外，邱傲然（Tiger）和王智德（Alton）亦因身體不適而缺席。至於其他成員分別獲頒不同獎項，柳應廷（Jer）﹑江𤒹生（AK）和呂爵安（Edan）齊奪「勁爆人氣偶像」獎，而李駿傑(Jeremy)則成為今年的新人大熱，他獲頒「勁爆我撐新人獎」。

AK、Jer和Edan一同上台表示，當年在《全民造星》是同一組，很開心可以一齊得獎，AK說到︰「今年唔係容易過嘅一年，希望大家繼續信。」其後他們分別唱出《信之卷》、《MM7》及《一表人才》。