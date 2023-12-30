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娛樂
2023-11-27 18:02:36

新城勁爆2023｜12．30舉行頒獎禮 佘詩曼竟然有份角逐歌手獎

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《新城勁爆頒獎禮2023》將於12月30日舉行。

《新城勁爆頒獎禮2023》將於12月30日舉行，今日讓歌迷投票，大會設有三項投票，包括有「勁爆我撐新」、「勁爆我撐歌手 樂隊 組合」、「勁爆我撐歌曲」，頭兩項可以最多選擇3個，而歌曲就可以投10首歌。

在「勁爆我撐歌手 樂隊 組合」中，大會的候選名單驚見佘詩曼的名字，雖然阿佘過去曾為其主演的劇集唱主題曲或片尾曲，但今次她主演的《新聞女王》的片尾曲分別由炎明熹及呂喬恩負責，因此大家好奇為何阿佘會有份角逐歌手獎項，甚至有人認為新城可能見《新聞女王》大熱，於是安排阿佘參加。

佘詩曼出現在候選名單之上。

不過，阿佘合資格的原因是她去年12月23日推出《前排位置》，此歌是為紀念自己出道25年，答謝多年來所有幫助她以及一班愛錫她的粉絲支持，所以憑歌寄意。由於出歌的日子剛好是計落新年度的頒獎禮，因此阿佘有份入圍。

 

佘詩曼去年12月出歌答謝大家的支持。

佘詩曼憑《前排位置》角逐歌曲及歌手獎。

歌曲紀念出道25年

當時阿佘表示原定7月推出，但沒想到最後搞到12月才可以出街。她在社交平台寫道︰「今次試吓新搞作，玩憑歌寄意，話晒入行25年，點都有少少感觸；能夠成為今日的我，單憑我一己之力，絕對冇可能做到。要多謝嘅人實在太多太多！有包容我嘅家人、保護我嘅朋友、鍾意我嘅觀眾、為我無條件付出嘅支持者、當然最重要嘅係給我機會及一起共事嘅每一個你！慶幸沿途有你，珍惜你嘅出現，感謝你哋成就了我，永遠給我”前排位置”。所以忽發奇想，將我心入面嘅感激同心聲都寄意於歌詞裡，嵌在音符上，送給我遇到嘅每一個你！一份遲來的25周年紀念禮，希望你們鍾意。

 

 

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