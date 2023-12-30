新城勁爆2023｜12．30舉行頒獎禮 佘詩曼竟然有份角逐歌手獎

《新城勁爆頒獎禮2023》將於12月30日舉行，今日讓歌迷投票，大會設有三項投票，包括有「勁爆我撐新」、「勁爆我撐歌手 樂隊 組合」、「勁爆我撐歌曲」，頭兩項可以最多選擇3個，而歌曲就可以投10首歌。

在「勁爆我撐歌手 樂隊 組合」中，大會的候選名單驚見佘詩曼的名字，雖然阿佘過去曾為其主演的劇集唱主題曲或片尾曲，但今次她主演的《新聞女王》的片尾曲分別由炎明熹及呂喬恩負責，因此大家好奇為何阿佘會有份角逐歌手獎項，甚至有人認為新城可能見《新聞女王》大熱，於是安排阿佘參加。