新城廣播劇团｜《共創未來》一連20集 陳柏宇泳兒譜出情緣

６位主角在發佈會上，解構其角色，陳柏宇飾演程式設計員，由於經濟不景氣被公司裁員，每天租用共享空間做辦公室接生意，同時認識也在共享空間工作的設計師的泳兒，二人譜出一段情緣，但情花是否能結果，兩人笑言到時記得收聽；而陳健安則在劇中因陷害陳柏宇令他失掉工作而遭到割蓆，後來二人也冰釋前嫌；黃妍演時裝達人、范振鋒演落魄老闆、Van演范振鋒手下最得力的員工，但成日駁咀；力臻則演經紀，今日一身畢挺西裝出席，大家都讚他好靚仔。