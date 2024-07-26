新城廣播劇团｜《共創未來》一連20集 陳柏宇泳兒譜出情緣

新城廣播將迎來33周年台慶，除了連串慶祝活動，「新城廣播劇团」昨天（25日）特別於長沙灣舉行發佈會宣佈推出第三部台慶廣播劇《共創未來》，邀請了6位歌手聲音演出擔任劇中主角：陳柏宇、泳兒、陳健安、黃妍、力臻、Van@Nowhere Boys，還有「新城廣播劇团」团長程凱欣、副团長葉碧梅、製作總監 Terry Wu都有出席。
６位主角在發佈會上，解構其角色，陳柏宇飾演程式設計員，由於經濟不景氣被公司裁員，每天租用共享空間做辦公室接生意，同時認識也在共享空間工作的設計師的泳兒，二人譜出一段情緣，但情花是否能結果，兩人笑言到時記得收聽；而陳健安則在劇中因陷害陳柏宇令他失掉工作而遭到割蓆，後來二人也冰釋前嫌；黃妍演時裝達人、范振鋒演落魄老闆、Van演范振鋒手下最得力的員工，但成日駁咀；力臻則演經紀，今日一身畢挺西裝出席，大家都讚他好靚仔。
《共創未來》廣播劇由李思臻、梁詩然編劇，故事圍繞在共享空間發生，發佈會上阿范要求大家寫上如果去到一個共享空間，希望跟大家共享的事情？泳兒表示希望在共享空間內畫畫；陳柏宇則會食嘢，食是大家的共通點；力臻會玩咭 Game「狼人殺」，笑言平時冇朋友，在共享空間透過遊戲可以識多啲朋友；黃妍就希望煮食；Van則謂蒸燒賣，與大家共享香噴噴熱辣辣燒賣；陳健安就希望瞓覺，香港人壓力大，點著香薰冇壓力地一齊瞓覺。