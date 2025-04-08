新城廣播劇《現在就愛》4.25搬上舞台 Gin Lee加盟聲演老師

新城知訊台廣播劇《現在就愛》今天（7日）正式首播，共分為五集 ，Gin Lee（李幸倪）早前特別加盟聲演老師一角，並與其他劇中演員張馳豪（Aska）、張天穎（Jaime）、力臻、詹天文（Windy）及Michael C一同錄音，聲演勵志愛情劇。



《現在就愛》廣播劇將於4月25日晚搬上舞台，於晚上八時正假海洋公園怡慶坊舉行《新城唱好海洋公園現在就愛音樂會》，每張門票價錢分為港幣$680及$480，屆時廣播劇中的四位角色張馳豪、力臻、詹天文、Beanies、Michael C將會傾力演出，以歌聲延續劇中的時間錦囊。



《現在就愛》廣故事內容：高中畢業前夕，Eldon（張馳豪聲演）、Alana（張天穎聲演）、Easy（力臻）與阿Ca（詹天文聲演）四位好友，在Miss Lee（李幸倪聲演）鼓勵下，將夢想寫入時間錦囊相約十年後開啟。而在十年之後，四人各自面對現實落差，放棄音樂夢的地產經紀Eldon、經營瑜珈教室的Alana、自由職業者Easy與嚴謹社工阿Ca，重聚開啟錦囊時，Eldon發現自己背離了「以音樂為生活核心」的誓言，Alana則坦承曾希望與他長相廝守。當阿Ca讀出「四人同遊日本」的願望，Eldon特意選擇福岡圓Alana品嚐「甜王」士多啤梨的夢想。旅途中，埋藏十年的情感悄然發芽，四人明白時間錦囊真正封存的，是年少時最純粹的勇氣與真心。