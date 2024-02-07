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娛樂
2024-02-07 18:30:00

新城與海洋公園合作推動保育教育 馬浚偉: 立春後第一個協議

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雙方進行合作備忘簽署儀式。

雙方進行合作備忘簽署儀式。

新城廣播有限公司（新城廣播）昨日（26日）與海洋公園進行合作備忘簽署儀式，雙方將共同推動保育教育訊息，計劃未來三年㩗手合作，通過新城廣播多角度線上線下不同平台，以多面向及豐富姿彩的方式，發放海洋公園在保育方面的最新動向及成果。簽署儀式於海洋公園怡慶坊舉行，在新城廣播營運總監馬浚偉先生，以及海洋公園公司行政總裁黃嗣輝先生見證下進行簽署。 

馬浚偉表示是立春後第一個協議 。 新城與海洋公園合作推動保育教育 。.

立春後首個協議

馬浚偉在會上高興表示：「這是立春後第一個定立的協議，所有嘢都有可能，希望能做到像海洋公園一樣，海納百川！新城廣播將會在海洋公園怡慶坊，舉辦連串活動及節目，藉此吸引更多人流，協力推動香港經濟之餘，同時可以推動保育及音樂，讓大家在生活中感受開心快樂！」馬浚偉並謂香港各行各業現正面對不同挑戰，更加需要各界合力打拼。新城廣播希望透過今次同海洋公園合作，產生協同效應，一方面協助本港保育事業，同時推動樂壇健康發展，以及帶旺本港旅遊業。 

馬浚偉加盟新城廣播後，無間斷進行優化工作。

馬浚偉加盟新城廣播後，無間斷進行優化工作。

無間斷優化新城

馬浚偉加盟新城廣播後，無間斷進行優化工作，並以「我們，有著無限可能」理念為基礎與不同團體合作，發揮現今廣播聯結線上線下同步發放的特色，即時速報各類世界大事、社會時事、財經、娛樂、生活、文化、藝術、教育、體育、健康等資訊，探索各方面的可能及積極支持公益保育等活動，這理念與海洋公園不謀而合。

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