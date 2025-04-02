新城《那些年的...歌唱比賽》 李澧恩奪冠 郭嘉碧 譚鈞朗獲亞季軍

彭家麗、胡渭康等，近日為新城廣播舉辦的《那些年的...歌唱比賽》擔任評判，同場還有新城廣播知訊台台長程凱欣及音樂總監馬永齡坐鎮評審，活動超過500位參賽者報名，年齡最小的參賽者僅9歲。
前日啟動邀請賽中，來自香港、馬來西亞、廣州、深圳、台北及澳門等地的參賽者展現高水準表演。經過激烈競爭，最終由李澧恩演唱《櫻花樹下》奪得冠軍；亞軍為郭嘉碧，演繹《等了又等》；季軍則由譚鈞朗以《我的快樂時代》獲得。
比賽以「那些年」為主題，參賽者紛紛選唱1980至2000年代的經典金曲，展現多元風格。其中葉玉梅的懷舊演出《每當變幻時》瞬間勾起觀眾回憶，而阮冠芝則以動感舞姿演繹張惠妹的《Bad Boy》。年僅9歲的劉信恆與媽媽郭嘉碧一同參賽，劉信恆在演唱王馨平的《生命有價》時毫不怯場，獲彭家麗大讚：「拍子好、音又準，好像一塊寶玉咁，有待雕琢。」而媽媽郭嘉碧則深情演繹陳潔儀的《等了又等》，最終勇奪亞軍。
譚鈞朗以低沉嗓音演唱陳奕迅的《我的快樂時代》，雖自謙信心不足，卻因獨特聲線獲評判盛讚「極具天賦」，最終摘得季軍。劉家樂挑戰張學友的《我等到花兒也謝了》，稍顯緊張，胡渭康指：「你用力過度，影響咬字清晰。」劉家樂事後坦承狀態並未完美。
壓軸出場的周文馨雖抱恙上陣，仍堅持演唱高難度的《李香蘭》，獲得台長程凱欣的鼓勵：「你台型十足，係一位有故事嘅人，如果能夠調整狀態，表現必定更出色。」
評判彭家麗與胡渭康，對賽果一致認可，盛讚冠亞季軍「實至名歸」。胡渭康對郭嘉碧的演出特別感動，「呢種咁自然嘅演繹格外珍貴。」彭家麗則鼓勵所有參賽者「追夢永不停止」，即使未能獲獎也應再接再厲。新晉歌手張光宇擔任表演嘉賓，為活動增添了不少色彩。這次比賽將於5月、8月及11月分別舉辦第二至第四季賽事，並於本年底進行總決賽。