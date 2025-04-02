新城《那些年的...歌唱比賽》 李澧恩奪冠 郭嘉碧 譚鈞朗獲亞季軍

彭家麗、胡渭康等，近日為新城廣播舉辦的《那些年的...歌唱比賽》擔任評判，同場還有新城廣播知訊台台長程凱欣及音樂總監馬永齡坐鎮評審，活動超過500位參賽者報名，年齡最小的參賽者僅9歲。

前日啟動邀請賽中，來自香港、馬來西亞、廣州、深圳、台北及澳門等地的參賽者展現高水準表演。經過激烈競爭，最終由李澧恩演唱《櫻花樹下》奪得冠軍；亞軍為郭嘉碧，演繹《等了又等》；季軍則由譚鈞朗以《我的快樂時代》獲得。

比賽以「那些年」為主題，參賽者紛紛選唱1980至2000年代的經典金曲，展現多元風格。其中葉玉梅的懷舊演出《每當變幻時》瞬間勾起觀眾回憶，而阮冠芝則以動感舞姿演繹張惠妹的《Bad Boy》。年僅9歲的劉信恆與媽媽郭嘉碧一同參賽，劉信恆在演唱王馨平的《生命有價》時毫不怯場，獲彭家麗大讚：「拍子好、音又準，好像一塊寶玉咁，有待雕琢。」而媽媽郭嘉碧則深情演繹陳潔儀的《等了又等》，最終勇奪亞軍。