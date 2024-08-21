新城33周年台慶 馬浚偉開心萬歲賀媒體瀏覽量驚人暴升

由今年1月開始，新城廣播在董事總經理宋文禧及首席營運總監馬浚偉的領導下，迎來了全新的發展篇章。馬浚偉以其專業和敏銳的領導，帶領新城廣播不斷突破創新，全力發展全媒體，成立了新城八大家及MBO TV網絡電視。

他感謝集團和宋文禧對他的信任，及同事們的努力。為感謝同事們全不計較的拼搏，馬浚偉經常「萬歲」，不時貼心親自選購外賣小食或甜點慰勞各部門同事，近日天氣炎熱，則選了精美蛋糕及啫喱給同事作下午茶點心，他稱：「同事們背後付出好多努力先至有咁好成績，好多謝大家，感謝同事們為新城努力創出好成績。」至於知訊台、財經台及采訊台的收聽率同時亦節節上升，馬浚偉先生開心有不少聽眾有正面反應，承諾會繼續優化新城廣播。