新大馬女神Miko欽點阿J＠小薯茄做男友 網民留言：同我縮開隻手

新大馬女神黃潔琪(Miko)成功攻佔書展後，人氣急升，繼獲葉念琛邀約客串參演首部港產片後，早前與本港四大網絡平台包括「試當真」、「小薯茄」、「機動電視台」及「非實力派」合作拍攝的短片亦陸續推出。日前Miko與關浩傑(阿J＠小薯茄)推出含親密舉動情節新片，拍攝期間更令阿J心跳加速，不敢直視兼「硬哂軚」。

十指緊扣、搣面豬墩 被封為「翻版林明禎」的Miko，甜美可愛，深得Fans喜愛，更獲各大網絡平台青睞， 紛紛招手合作拍片。日前Miko與阿J@小薯茄拍攝以《男生單身的原因》為題，由阿J飾演直男拍出無拖拍的原因，上演一幕「神女有心 襄王無夢」 橋段，片中的Miko與阿Ｊ十指緊扣、近距離對望、搣面豬墩，阿J現實中亦是真正直男一名，於拍攝期間其戇直舉動逗得Miko十分開心。兩人的親密互動，惹起一酸民湧入留言：「阿J必須死」、「同我縮開隻手佢」、「J哥岀街小心啲 」。