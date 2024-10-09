新女團UNi出道發布會超災難 隊長思澄︰緊張失去了節奏

最近樂壇再多一隊女團「UNi」，由於她們在出道發布會的災難演繹，引來網民熱烈討論。除了跳舞唔齊，最令網民感到難頂的是她們唱歌非常難聽，更用「不能只有我聽到系列」去形容。有網民認為Uni的表現完全超越了當年的FFx，亦有網民去Uni的頻道看官方MV， 紛紛留言指辛苦調音師，又指她們的樣子近乎一模一樣，唯一可取的是青春無敵。

4位成員分別是SZECHING何思澄、Yammi麥愷彤、Silver楊月銀和Seeing吳思凝。SZECHING為隊長，Yammi為團中門面，Silver主力唱歌，Seeing為主舞。據悉歌曲製作到編舞都是由她們一手包辦。原本這個女團是由5位成員組成，但在正式出道前兩星期，其中一位成員張瑞芝(Ariels)突然宣布退出。 面對網民鋪天蓋地的批評，隊長思澄發文承認當日有失誤情況，不會去反駁任何批評的聲音，她說︰「這是我們第一次舞台演出 ，我們因為緊張而失去了對節奏的控制，加上可能環境空曠我們當下其實是無法聆聽自己的聲音（感覺好像有聽障情況下唱歌，耳朵聽不到自己的人聲），導致表演上的不足，當然我們經驗亦有不足。」

她表示今次演出存在不少遺憾，她說︰「我從中學到了很多，不僅是個人，還有團隊。真實自資的我們沒有很多專業人士的幫忙，由音樂，MV，排舞，當日的音響，舞台設計，背景版，應援手幅等等全部都是由我們一腳踢，當然，這也是我們的不足之處，不應該是我和團員們的藉口，但這次經歷對我和團隊都是一個重要的學習機會。」

其餘三位成員亦在IG發文致歉，承認演出表現欠佳，並會好好努力。Silver更特別回應網民指控她們扮資，她說︰「見到唔少人質疑我地扮自資，背後有金主又或者話我地揮霍屋企人嘅錢嚟圓夢，但其實我地每個人都係自己打工，用剩餘嘅時間排練，用自己一手一腳賺嘅錢去支持自己嘅夢想，你哋可以批評我哋嘅實力，但係希望唔好質疑我地對夢想嘅堅持同心態，由服裝，音樂，MV等等嘅所有所有都係我地幾個女仔努力嘅成果。」