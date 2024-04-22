新專輯Spotify點擊率1日3億次 Taylor Swift與Post Malone合作單曲超越Adele

《The Tortured Poets Department》於Spotify1日點擊率就達3億次。

34歲流行天后Taylor Swift，最新專輯《The Tortured Poets Department》近日發行，她再次展現無敵魅力，狂風暴雨般席捲音樂界，打破了一個又一個音樂記錄。 據全球最大音樂串流平台Spotify指，《The Tortured Poets Department》成為平台成立以來，首張首日發行播放量突破3億次的專輯。這可不是開玩笑，數字意味著全球數以億計的樂迷，在該專輯發行第一天就瘋狂點擊播放，陶醉在Taylor Swift的音樂世界中。

Taylor Swift與Post Malone合作的單曲《Fortnight》，在Spotify上成為單日播放量最多的歌曲。

囊括單日播放量冠亞季軍 Taylor Swift與Post Malone合作的單曲《Fortnight》，更在Spotify上成為單日播放量最多的歌曲，超越了Adele的《Easy on Me》(2021)。這真是一場音樂界的大戰！Taylor Swift和Adele展開了一場激烈的對決，最終Taylor Swift以《Fortnight》的霸氣姿態奪得了冠軍寶座。 Taylor Swift在Spotify擁有單日播放量最高的3張專輯，《The Tortured Poets Department》打破她自己先前由《Midnights》和《1989(Taylor Swift Version)》創下的紀錄。這是一個令人咋舌的成就，Taylor Swift已是流行音樂界無人能敵的女王！而在Spotify上，Taylor Swift的新專輯亦成為預存次數最多的專輯，這意味著無數的樂迷，在專輯發行前，就早早準備好，迫不及待地想要聆聽Taylor Swift全新音樂創作。

對於新專輯的發行，Taylor Swift在社交媒體上寫道：「在過去的兩年裡，我寫了很多痛苦的詩歌，我想與你們分享這一切。現在這個故事不再是我的了，全是你們的。」這真是一位心靈手巧的女歌手，將自己的痛苦轉化為美麗的音樂作品，並將它們送給了全世界的樂迷。