新年必睇電影｜港產麻雀片唔止嚦咕嚦咕對對碰　四大經典戲陪你決戰四方城

新年片單｜盤點港產麻雀電影 陪你決戰四方城

麻雀片始祖《打雀英雄傳》（1981年） 《打雀英雄傳》是當年邵氏十大賣座電影之一，故事講述年青電腦專家莊臣（錢小豪 飾）是上屆「雀爺」賭業大亨丘本立（關海山 飾）之養子。為了不讓養父的家業落到心術不正、而且與麻雀界敗類郭柱（岳華 飾）有姦情的小姨秦月媚（丁珮 飾）手上，對麻雀一竅不通的莊臣只好四處拜師學藝，爭奪繼承者之位。 在莊生幾經波折後，終於找到淡泊名利，行蹤飄忽，但牌藝高超的麻雀英雄燕西樓（謝賢 飾）並拜他為師。雖然莊臣苦練記憶力、手力和眼力，進身雀壇一流高手之列，但實力仍與郭柱和媚姨有距離。有情有義的燕西樓為怕莊臣家業落入敗類郭柱手上，不惜重新出山，鬥智鬥力與郭柱他們上演一場麻雀大戰。

經典中的經典《嚦咕嚦咕新年財》（2002年） 相信大家對經常重播的《嚦咕嚦咕新年財》不會陌生，片中劇情與麻雀環環相扣，番數，東南西北⋯⋯每一局，甚至每一隻牌都深深影響着劇情的走向。當中除了有香港人常打的廣東牌，更有簡單講述不同地方，如台灣、美國，以至其他新穎的麻雀玩法，教人大開眼界。 這部經典中經典港產麻雀電影雖然每年農曆年都會重播，但每次重看總有更深層的領悟。雖然是以賭博作主題，但此片巧妙地將麻將與人生哲理相扣連，「牌品好人品自然好」、「愈爛的嘅牌愈要用心打」、「揸咗咁多年好牌，揸幾鋪爛牌有乜所謂？總有一日會好嘅」⋯⋯絕對是面對逆境時必看的勵志電影。

打牌悟人生《雀聖》（2005年） 2004年電影《功夫》大熱，包租婆元秋和包租公元華爆紅，資深導演王晶乘勢找來二人，以及之前憑電視劇《戇夫成龍》阿旺一角深入民心的郭晉安，加上王晶自己自編自導自演，打造出麻雀喜劇《雀聖》。 劇情講述天生過目不忘的茶餐廳伙計阿旺（郭晉安 飾），跟隨賭徒「自摸西」吉叔（元華 飾）學打麻雀。他們合作靠打牌贏錢，迅速賺到不少錢，並被賭廳老闆天九哥留意。此時阿旺結識了天九哥美麗的女兒雪兒（傅穎 飾），吉叔以為可與天九哥拉上關係；不料雪兒原來並非天九哥女兒，而是天九哥的情婦。天九哥派人毒打二人，阿旺更慘被打傻。 幸好後來得退隱江湖之「雀后」茶餐廳老闆娘「十三飛」飛姐，用「麻雀腦震盪大法」醫好阿旺，並且傳授他《麻雀聖經》中的各種心法，加上其驚人記憶力，成功地訓練阿旺成為真正的雀林高手，在「亞洲雀王擂台」上向天九哥報復，成為一代「雀聖」。

黃子華冷門之作《嚦咕嚦咕對對碰》（2007年） 電影由「子華神」黃子華、李璨琛、張達明、李彩華及盧巧音等人主演，講述灣仔富貴商場裏以Beauty Lam（黃子華 飾）為首的一班租客與商場業主趙老爺（夏春秋 飾）老友鬼鬼，他們經常陪趙老爺打牌耍樂，以換取免租機會。可惜趙老爺的兒子趙新貴趙公子（黃浩然 飾）打算重建商場，因此使喚手下盧旺達（鄒凱光 飾）用不同手段打算趕走一眾租客，不過未能成功。 之後趙公子決定與Beauty Lam等租客打一場麻雀，如果眾人贏了便可以留在商場，否則便要立即離開。眾人沒想過原來盧旺達乃是隱世麻雀高手，在大戰初段落於下風，只能靠着大家多年來的默契拼命一戰……