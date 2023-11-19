新晉組合Me&首度公開跳唱表現淡定 喜獲欣宜發短訊鼓勵

新晉組合Me&昨日（18日）到西九出席博愛籌辦的「SO ME SHOW MUSIC」第一次現場演唱，問到她們的感受，黃淑蔓表示自己早年有踩台經驗，但今次是首次與兩位拍檔一齊，心情緊張又開心，「平時我哋練習都以120分做目標，就係怕現場甩轆！今日大家都表現好好」。譚旻萱稱練習很重要，在開始時有些少甩轆，幸好平日有訓練，所以立即執生。連家穎說：「以為自己會好緊張，但原來上到台同觀眾互動，都覺得好爽想再有表演。」

開心收到欣宜鼓勵

她們表示很期待稍後再參與不同大型表演，亦準備了一些作品，由公司安排何時推出。她們這天的打扮比較性感，但因為上台跳舞心情興奮，所以完全不夠凍。譚旻萱更謂「我依家都仲出緊汗！」

被問到最想同公司邊位藝人合作，Me&表示「我哋想同ANSONBEAN、Jay Fung合唱，因為佢哋台風都好型，仲有Joyce(欣宜)，Joyce solo跳唱好犀利，我哋如果可以加入埋相信有新火花。之前Joyce都有透過經理人短訊我哋，佢係好Nice嘅前輩，讚我哋MV跳得好，有大師姐鼓勵自信心都多啲！」