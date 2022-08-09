新書登書榜首位 陳倩揚將重返校園

陳倩揚於2020年1月建立「你得我得行動組bySkye」，於網上透過直播、煮食示範等積極推動「減醣飲食法」，達到她經常掛在咀邊的目標：「開心食、輕鬆減飽住瘦。」至今群組人數逾15萬人，成功飽住健康落磅組員多不勝數，由被醫生勸諭要減磅的過胖青年，到年達70的銀髮一族皆受用。她經常強調，最希望大家多關注飲食健康，透過調整生活、飲食習慣，加上勤做運動，可減低患上都市病、各項慢性疾病的風險。
連續6天登暢銷書榜首位
陳倩揚去年推出第一本著作《健康輕鬆飽住瘦 低醣生活飲食提案》，反應熱烈，於數個書榜連續數月登上榜首及十大暢銷之列，再版加印多次。今年與營養師林思為合著並推出《低醣生活飲食提案2》，於今年書展連續6天登上暢銷書榜首位。她非常珍惜能於書展為讀者簽書見面的機會，連續6天均有到場為組員或讀者簽名，期間收到數之不盡的鼓舞分享，她說：「大家開始懂得減肥不等於無啖好食、食得少就落到磅，愈來愈多人懂得選擇，食對的食物，明白到甚麼是可持續的落磅計劃，一樣可以食得開心飽住落磅。
讀媒體廣播與製作 學而致用
明年迎接40歲的陳倩揚，近日落實重返校園計劃，目前與家人抵達加拿大多倫多，修讀媒體廣播與製作，並有機會到相關傳媒機構實習。她說：「一直希望可以修讀媒體製作相關課程作自我增值，亦有計劃課餘時間許可的話，兼修營養、健康飲食有關的課程，雙管齊下，學校放假我就會回港工作。」近年活躍於網上平台的她，將學而致用。