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娛樂
2022-08-09 20:34:03

新書登書榜首位 陳倩揚將重返校園

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陳倩揚表示，非常感謝丈夫支持，於沒有聘用家傭期間，如神隊友般合作處理家務，讓她可以騰出時間整理新書。

陳倩揚於2020年1月建立「你得我得行動組bySkye」，於網上透過直播、煮食示範等積極推動「減醣飲食法」，達到她經常掛在咀邊的目標：「開心食、輕鬆減飽住瘦。」至今群組人數逾15萬人，成功飽住健康落磅組員多不勝數，由被醫生勸諭要減磅的過胖青年，到年達70的銀髮一族皆受用。她經常強調，最希望大家多關注飲食健康，透過調整生活、飲食習慣，加上勤做運動，可減低患上都市病、各項慢性疾病的風險。

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(左起)營養師林思為 、陳倩揚及其夫陳浩然，一起出席新書推廣活動。

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書商表示，陳倩揚親筆簽名版新作，每日一推出便迅速賣光。

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除撰寫內容外，陳倩揚更參與了新書的封面設計。

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