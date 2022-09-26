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娛樂
2022-09-26 21:11:21

新歌玩DISCO FUNK 林德信讚Robynn：比想像中玩得

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Alex以這身打扮跳Aerobic，充滿喜劇細胞。

Robynn(葉中月，前名葉晴晴)近日找來相識10年的林德信(Alex)合作，推出英語新歌《Sparkling Wine》，兩人造型充滿狂野，更大玩八十年代retro disc復古曲風，Robynn除了rap更挑戰「性感底線」，親身上陣浸桑拿浴，香豓程度連其夫Jonathan見到她大變身都叫好。

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Alex游說一向拘謹的Robynn放鬆一下，以浴袍Look亮相有突破。

Robynn Funky造型老公大愛

《Sparkling Wine》的詞曲由Robynn、Alex及音樂人Jordie Guzman，於22年前已一起創作，碰上第5波疫情後，Robynn在家中閉關寫出自己段落，又不時與Alex交流想法，經過多次討論，參考Bruno Mars和Dua Lipa的歌曲，嘗試融合拉丁美洲音樂與懷舊電子風。Robynn又找來Dear Jane主音Tim任導演，因她與Tim擔非常之好朋友，「如果其他導演嚟拍，我應該會唔識做表情，不過阿Tim令我好放心。雖然扮浸高溫桑拿，不過實質上係冷水，最後拍攝到嘴唇發紫，不過因為老友記班底，所以我盡量放鬆拍攝。」及後她丈夫Jonathan來探班，見她的士高造型大讚好滿意，更開玩笑說：「妳唔好換衫，呢個造型返屋企俾阿囡睇吓。」

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充滿喜劇天份的Alex，非常投入跳八十年代Aerobic。

Alex跳住Aerobic拍MV

身穿白背心襯綠色波褲的Alex，大跳八十年代Aerobic健身舞，另一誇張造型就訂了一副鑲有鑽石金色的假牙，尤其當聽到《Sparkling Wine》的音樂響起，他就好想重回派對。談到今次合作，Alex指，過往對Robynn印象是一位好勤力的女歌手，全程投入創作及社交平台宣傳，後來當了年輕媽媽，重心去了家庭及女兒身上，他說：「估唔到今次機緣合作，竟然再見到有火嘅Robynn，而且仲肯接受改變，見到一個同以前絕對唔一樣Style嘅佢。」導演阿Tim亦笑說：「Robynn叫我做導演，我聽完首歌，留意一下歌詞，好好奇，響邊個地方搵靈感，寫到咁有feel嘅歌詞呢？」

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Alex與Robynn以復古造型唱出《Sparkling Wine》，融入八十年代Disco FUNK曲風。

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