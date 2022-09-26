新歌玩DISCO FUNK 林德信讚Robynn：比想像中玩得

Robynn(葉中月，前名葉晴晴)近日找來相識10年的林德信(Alex)合作，推出英語新歌《Sparkling Wine》，兩人造型充滿狂野，更大玩八十年代retro disc復古曲風，Robynn除了rap更挑戰「性感底線」，親身上陣浸桑拿浴，香豓程度連其夫Jonathan見到她大變身都叫好。

Robynn Funky 造型老公大愛 《Sparkling Wine》的詞曲由Robynn、Alex及音樂人Jordie Guzman，於22年前已一起創作，碰上第5波疫情後，Robynn在家中閉關寫出自己段落，又不時與Alex交流想法，經過多次討論，參考Bruno Mars和Dua Lipa的歌曲，嘗試融合拉丁美洲音樂與懷舊電子風。Robynn又找來Dear Jane主音Tim任導演，因她與Tim擔非常之好朋友，「如果其他導演嚟拍，我應該會唔識做表情，不過阿Tim令我好放心。雖然扮浸高溫桑拿，不過實質上係冷水，最後拍攝到嘴唇發紫，不過因為老友記班底，所以我盡量放鬆拍攝。」及後她丈夫Jonathan來探班，見她的士高造型大讚好滿意，更開玩笑說：「妳唔好換衫，呢個造型返屋企俾阿囡睇吓。」