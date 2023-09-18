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娛樂
2023-09-18 15:22:13

新歌《失約巴黎》MV叫好叫座 法國領事一文三語力薦撐魏浚笙

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Jeffrey日前推出第三首個人單曲《失約巴黎》，更自掏腰包遠赴花都拍攝MV。

樣貌、歌藝、人氣均屬頂流的「樂壇新人王」魏浚笙(Jeffrey)，早前強力推出第三首個人單曲《失約巴黎》，更自掏腰包遠赴法國首都巴黎，實地取景拍攝MV，並將美景「空運」回港，令影片質感提升，視覺享受增加。如此精心製作，難怪MV點擊率不斷上升。

更讓人意外是，《失約巴黎》MV獲法國駐香港及澳門總領事館在其官方社交平台分享。法國領事館不但用「天才少年」形容Jeffrey，還用中文、法文和英文3種語言推薦此MV。可見Jeffrey的魅力廣受各方讚賞。對此，Jeffrey表示感到非常開心和驚喜。他表示，「作為獨立歌手，自資出歌及拍MV，由前期到後期都要親力親為，今次MV真的花了很多心力，自己及團隊的努力能夠被看見、被肯定，絕對是表演者最開心的事。」

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法國駐香港及澳門總領事館以一文三語力薦Jeffrey新歌《失約巴黎》。

孖結他神之手Jason Kui jam

Jeffery表示，觀看MV後，若能讓更多人喜歡上浪漫的巴黎，甚至想親自前往，「我希望大家看完《失約巴黎》MV後，能對這個浪漫又美麗的地方產生興趣，甚至想到當地旅行，跟我一起呼吸巴黎！」。此外，他也透露想進一步學習法語，以及正式學習彈結他，為未來的表演奠定基礎。日前他便在社交網站公開感謝「幕後代彈」，原來正是「結他神」Jason KuiJeffrey寫道：「shout out to 結他之父 @jkui，無佢幫我加呢段咁好J嘅結他solo，首歌唔會拼砌得咁圓滿。多謝徐浩老師，完全知我想要咩！」

鬼馬的Jeffrey更上載了《失約巴黎》結他solo的理想版vs現實版，雖然他手執木結他，但投入的表情恍如彈奏電結他一樣，又隔空跟Jason Kui合奏。

 

 

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靚仔又cute的Jeffrey，非常受女性歡迎。

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