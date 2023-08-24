新歌《Golden Age》24小時破百萬點撃 NCT周六開騷下周一推新專輯

韓國男團NCT昨日公布即將到澳門演出，他們的第四張正規專輯《Golden Age》同名主打歌MV，亦已經上到YouTube，24小時內約有逾160萬點撃率，算是成績不錯。
《Golden Age》是一首重新詮釋貝多芬第八鋼琴奏鳴曲《悲愴》第二樂章的歌曲。此曲融合充滿美好未來的歌詞和豐富和聲，rapping部分更是帶給聽眾驚人震撼感。與音源一同發布的MV，進一步增加歌曲的沉浸感，通過戲劇性的場景和情感方向，展現分散在不同地方的人之間的連結。NCT成員在《Golden Age》的美妙歌聲表現，吸引著全球fans注意。他們的音樂和表演才華，使他們成為當今最受矚目的男團之一。
▼《Golden Age》MV，rapping部分有高水準表演。▼
此外，NCT將在8月26日下午6時，於韓國仁川文鶴體育場舉行演唱會《NCT NATION：To The World》，他們屆時將首次在演唱會上獻唱這首新歌《Golden Age》，預料會引起廣泛。《Golden Age》將於8月28日發行，收錄10首歌曲，其中包括雙主打歌《Golden Age》和《Baggy Jeans》等。這張專輯將帶來令人期待的音樂作品。