新歌《Golden Age》24小時破百萬點撃 NCT周六開騷下周一推新專輯

韓國男團NCT昨日公布即將到澳門演出，他們的第四張正規專輯《Golden Age》同名主打歌MV，亦已經上到YouTube，24小時內約有逾160萬點撃率，算是成績不錯。

《Golden Age》是一首重新詮釋貝多芬第八鋼琴奏鳴曲《悲愴》第二樂章的歌曲。此曲融合充滿美好未來的歌詞和豐富和聲，rapping部分更是帶給聽眾驚人震撼感。與音源一同發布的MV，進一步增加歌曲的沉浸感，通過戲劇性的場景和情感方向，展現分散在不同地方的人之間的連結。NCT成員在《Golden Age》的美妙歌聲表現，吸引著全球fans注意。他們的音樂和表演才華，使他們成為當今最受矚目的男團之一。