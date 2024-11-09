新歌MV邀韓國17歲怪物新人 GYUBIN客串 23歲Nancy Kwai被封為「MiddleJeans」

Nancy Kwai歸綽嶢新歌《Cardigan》MV，找來韓國怪物新人GYUBIN客串。

Nancy Kwai歸綽嶢自岀道以來每首MV均赴外地取景，繼沖繩、越南、峇里等地後，新歌《Cardigan》MV則取景韓國首爾，更請來17歲的韓國怪物新人GYUBIN客串，兩人年齡相差5年，談起學生時代的偶像，Nancy自言喜愛New Jeans，並自嘲是Old Jeans，GYUBIN則大笑回應：「還沒到，大概是MiddleJeans。」

新歌《Cardigan》選址韓國首爾，Nancy解釋：因為預計下年會推出四季為題的專輯，依家又正值秋天，再加上我覺得呢首歌好有秋意嘅感覺，同公司傾過之後覺得韓國好合適，所以今次我地就去咗首爾拍攝ＭＶ啦！」Nancy 興奮表示首次飛往韓國，當時剛好收看完 Netflix 的韓國真人實況節目 《黑白大廚》，加上 GYUBIN 是她第一個認識的韓國朋友，所以一路充滿期待。可惜拍攝期間天氣還未轉凍，一片翠綠猶如春天，所以 MV 所見的楓葉，只好靠後期調色。

Nancy邀得2006年出生的韓國新生代怪物新縉歌手GYUBIN客串， GYUBIN出道作品 《Really Like you》，洗腦旋律在IG Reels 及 TikTok 廣傳。Nancy在籌備 MV 前得知 GYUBIN 即將來港，團隊即邀請 GYUBIN 客串新歌 MV，Nancy 隨即赴往韓國首爾與GYUBIN 拍攝。故事講及 Nancy 重回首爾，憶起從前與好朋友GYUBIN 學生時代的回憶及相處的點滴。拍攝時，只有17歲的 GYUBIN 問23歲的Nancy 最喜歡的韓國藝人是誰，Nancy 回答： 「NewJeans！可惜我都已經是 OldJeans 了。」 GYUBIN 大笑回應：「還沒還沒～MiddleJeans ～ MiddleJeans ！！」 GYUBIN 亦有教導 MiddleJeans - Nancy 一些韓國 00後 喜歡擺的拍照姿勢 例如Cherry Pose 。

GYUBIN 亦說： 「 能這樣跟這麼漂亮的香港藝人 Nancy 一起拍攝MV，真的很新奇，跟我一起出演 MV 也很神奇，拍攝雖然只有一天，但很快地與 Nancy 變得親近了，教了Nancy 幾句韓文，Babo (傻瓜）， 所以你們在 MV 中就會可以看到為什麼我教了他「傻瓜」這個單字，而且我們約定了一起再食年糕，大家記得要收聽 Nancy的新歌和MV啊！」 MV 拍攝後，GYUBIN 亦曾來港工作，Nancy盡地主之誼，帶 GYUBIN 到充滿香港特色的大排檔晚餐，以及韓國餐廳，一解鄉愁。