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娛樂
2024-11-09 08:00:00

新歌MV邀韓國17歲怪物新人 GYUBIN客串 23歲Nancy Kwai被封為「MiddleJeans」

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Nancy Kwai歸綽嶢新歌《Cardigan》MV，找來韓國怪物新人GYUBIN客串。

Nancy Kwai歸綽嶢新歌《Cardigan》MV，找來韓國怪物新人GYUBIN客串。

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Nancy Kwai歸綽嶢自岀道以來每首MV均赴外地取景，繼沖繩、越南、峇里等地後，新歌《CardiganMV則取景韓國首爾，更請來17歲的韓國怪物新人GYUBIN客串，兩人年齡相差5年，談起學生時代的偶像，Nancy自言喜愛New Jeans，並自嘲是Old JeansGYUBIN則大笑回應：「還沒到，大概是MiddleJeans。」

Nancy Kwai歸綽嶢往韓國首爾拍新歌《Cardigan》MV。 Nancy Kwai歸綽嶢往韓國首爾為新歌《Cardigan》拍MV。 韓國怪物新人 GYUBIN為Nancy Kwai新歌《Cardigan》MV客串。

新歌《Cardigan》選址韓國首爾，Nancy解釋：因為預計下年會推出四季為題的專輯，依家又正值秋天，再加上我覺得呢首歌好有秋意嘅感覺，同公司傾過之後覺得韓國好合適，所以今次我地就去咗首爾拍攝ＭＶ啦！」Nancy 興奮表示首次飛往韓國，當時剛好收看完 Netflix 的韓國真人實況節目 《黑白大廚》，加上 GYUBIN 是她第一個認識的韓國朋友，所以一路充滿期待。可惜拍攝期間天氣還未轉凍，一片翠綠猶如春天，所以 MV 所見的楓葉，只好靠後期調色。

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Nancy Kwai歸綽嶢新歌《Cardigan》MV，找來韓國怪物新人GYUBIN客串，充滿青春氣息。 Nancy Kwai歸綽嶢新歌《Cardigan》MV，找來韓國怪物新人GYUBIN客串，充滿青春氣息。 Nancy Kwai歸綽嶢新歌《Cardigan》MV，找來韓國怪物新人GYUBIN客串，充滿青春氣息。 Nancy Kwai歸綽嶢新歌《Cardigan》MV，找來韓國怪物新人GYUBIN客串，充滿青春氣息。 Nancy Kwai歸綽嶢新歌《Cardigan》MV，找來韓國怪物新人GYUBIN客串，充滿青春氣息。 Nancy Kwai歸綽嶢新歌《Cardigan》MV，找來韓國怪物新人GYUBIN客串，充滿青春氣息。

Nancy邀得2006年出生的韓國新生代怪物新縉歌手GYUBIN客串， GYUBIN出道作品 Really Like you》，洗腦旋律在IG Reels TikTok 廣傳。Nancy在籌備 MV 前得知 GYUBIN 即將來港，團隊即邀請 GYUBIN 客串新歌 MVNancy 隨即赴往韓國首爾與GYUBIN 拍攝。故事講及 Nancy 重回首爾，憶起從前與好朋友GYUBIN 學生時代的回憶及相處的點滴。拍攝時，只有17歲的 GYUBIN 23歲的Nancy 最喜歡的韓國藝人是誰，Nancy 回答： NewJeans！可惜我都已經是 OldJeans 了。」 GYUBIN 大笑回應：「還沒還沒～MiddleJeans MiddleJeans ！！」 GYUBIN 亦有教導 MiddleJeans - Nancy 一些韓國 00 喜歡擺的拍照姿勢 例如Cherry Pose

GYUBIN 亦說： 能這樣跟這麼漂亮的香港藝人 Nancy 一起拍攝MV，真的很新奇，跟我一起出演 MV 也很神奇，拍攝雖然只有一天，但很快地與 Nancy 變得親近了，教了Nancy 幾句韓文，Babo (傻瓜）， 所以你們在 MV 中就會可以看到為什麼我教了他「傻瓜」這個單字，而且我們約定了一起再食年糕，大家記得要收聽 Nancy的新歌和MV啊！」  MV 拍攝後，GYUBIN 亦曾來港工作，Nancy盡地主之誼，帶 GYUBIN 到充滿香港特色的大排檔晚餐，以及韓國餐廳，一解鄉愁。

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