新歌Youtube撼贏Jung Kook@BTS LE SSERAFIM Tyson Yoshi爆喊：好歌有好報

唱作人Tyson Yoshi，日前推出本年度第4首個人單曲《你不會一輩子的愛上我》，透過真摯及誠懇的歌詞，向歌迷剖白心聲，道出「脫粉」比分手更痛苦的感受。新歌推出僅10天，進佔多個本地音樂串流平台的新歌推介榜三甲位置，更在Youtube更力壓BTS的Jung Kook及女團LE SSERAFIM，榮登香港Youtube「Trending for Music」第一位，連同MV成為熱門第三位，在Top 5中雄霸冠軍及季軍寶座。

此外，《你》成為Apple Music最多人收聽華語歌曲No.1，撼贏台灣天王周杰倫及唱得之人韋禮安，新歌同樣備受台灣樂壇推崇，殺入「台灣音樂發燒影片排行#27」，是近期唯一一位有MV打入榜的香港歌手。對於新歌獲得好成績，Tyson興奮得在限時動態報喜，並附以爆喊emoji說：「Omg！We did it！」又稱：「很開心大家喜歡《你不會一輩子的愛上我》，沒想到能夠成為Youtube Trending for Music熱門第一位，絕對是成就解鎖。有已淡出的資深歌迷DM我，令我相當感動！我的確無法滿足所有人，但我會堅持繼續做屬於Tyson Yoshi的音樂，好歌有好報。」

女友Christy利申：冇分手

Tyson又在社交網站透露，會準備一個留言抽獎活動，更著網友提議獎品，不少fans留言要Tyson的「有味背心」、最愛的「寵物小精靈」及名牌飾物做禮物，最搞笑是Tyson女友Christy留言說：「利申：冇分手！」超ture互動圈粉無數。視 fans如朋友的Tyson表示，因為不少歌迷留言指黑白MV太沉重，所以拍攝了一條bling bling版《你不會一輩子的愛上我》別注MV回饋fans，只見他以閃爆黑色背心大騷「麒麟臂」，TY式華麗風秒速回歸。

除一連串行動回饋歌迷，Tyson希望fans將應援經費用於幫助貓咪身上：「多謝大家對我的厚愛，但施比受更為有福，所以與其在串流平台『打賞』給我，不如將金錢用在幫助『浪浪』身上，因為我最近認識一位貓義工，所救的貓貓不幸感染貓瘟，治療費用非常昂貴，希望大家可以伸出援手。」Tyson指，希望大家可以愛護寵物一世，因為牠們的壽命比人類短，而且思想不如人類般複雜。