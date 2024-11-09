新港城中心︱Jeffrey點亮MOSTown聖誕活動 攜手Sanrio角色共譜冬日樂章

人氣歌手魏浚笙(Jeffrey)，今日出席馬鞍山MOSTown新港城中心與Sanrio characters合作的《MOST-Fluffy冬日交響曲》揭幕。席上Jeffrey大談最愛Sanrio角色，又與fans玩遊戲送出豐富獎品及大合照，最後唱出年度金曲《失約巴黎》後，Jeffrey更走到場內的Sanrio characters布置打卡，盡顯童心一面。

媽咪愛 Hello Kitty Jeffrey 鍾情布甸狗

MOSTown今個聖誕，會出現Pochacco、Pompompurin及Little Twin Stars等3大人氣角色，他們更會化身成音樂家，為每位遊人譜出夢幻冬日樂章。一身啡黃毛茸茸冷衫登場的Jeffrey，自言最愛布甸狗(Pompompurin)：「今日打扮想襯返我最鍾意嘅Sanrio characters，就係Pompompurin，大家都係毛茸茸。」Jeffrey指，因為他媽媽喜愛Hello Kitty，所以他一早有留意Sanrio的卡通人物。

問Jeffrey聖誕節是否會飛巴黎過白色聖誕，他笑稱：「工作安排得密密麻麻，近年聖誕節都要做嘢，而且很多頒獎禮要出席，今年預計都要喺香港工作。」Jeffrey雖然不能飛往外地，他決定探索香港有聖誕氣氛的地方，「例如MOSTown這裡就很靚，有機會想同屋企人過來打卡影相放鬆一下。」