新港城中心︱Jeffrey點亮MOSTown聖誕活動 攜手Sanrio角色共譜冬日樂章

人氣歌手魏浚笙(Jeffrey)，今日出席馬鞍山MOSTown新港城中心與Sanrio characters合作的《MOST-Fluffy冬日交響曲》揭幕。席上Jeffrey大談最愛Sanrio角色，又與fans玩遊戲送出豐富獎品及大合照，最後唱出年度金曲《失約巴黎》後，Jeffrey更走到場內的Sanrio characters布置打卡，盡顯童心一面。
媽咪愛Hello Kitty Jeffrey鍾情布甸狗
MOSTown今個聖誕，會出現Pochacco、Pompompurin及Little Twin Stars等3大人氣角色，他們更會化身成音樂家，為每位遊人譜出夢幻冬日樂章。一身啡黃毛茸茸冷衫登場的Jeffrey，自言最愛布甸狗(Pompompurin)：「今日打扮想襯返我最鍾意嘅Sanrio characters，就係Pompompurin，大家都係毛茸茸。」Jeffrey指，因為他媽媽喜愛Hello Kitty，所以他一早有留意Sanrio的卡通人物。
問Jeffrey聖誕節是否會飛巴黎過白色聖誕，他笑稱：「工作安排得密密麻麻，近年聖誕節都要做嘢，而且很多頒獎禮要出席，今年預計都要喺香港工作。」Jeffrey雖然不能飛往外地，他決定探索香港有聖誕氣氛的地方，「例如MOSTown這裡就很靚，有機會想同屋企人過來打卡影相放鬆一下。」
新歌製作中 走jazz曲風
熱愛綜藝活動的Jeffrey，之後更於台上與粉絲們大玩觸覺遊戲，寵粉的他多番讓賽，令每位fans都能贏取聖誕小禮物，又遂一與他們合照。遊戲環節結東後，Jeffrey更於現場深情獻唱新歌《失約巴黎》，掀起全場高潮，再次虜獲不少少女fans的歡心。
至於去年《叱咤903頒獎典禮》拿男新人金獎的他，就說：「今年頒獎禮自在參與，唔期望有獎攞，只希望多些人留意廣東歌壇。」此外，Jeffrey又透露新歌已經製作中，今次會嘗試挑戰jazz曲風，主題會講城市人的孤獨，至於推出日期應該會是聖誕過後。
拍《焚城》入行以來最辛苦
除了歌手工作，最近Jeffrey也忙於電影拍攝，近日又接拍香港首部災難大片《焚城》，除了要鑽研演技外，還需要進行大量體能訓練，他說：「《焚城》是入行以來第一次接觸咁多動作場面嘅電影，戲中套黃金聖衣(應變災難的制服)好重，拍嘅時候大家都好辛苦。」他坦言拍攝前非常努力去增肌練好體態：「除咗日常拍攝，收工仲要專注訓練，仲要同時配合節食，希望最後成果大家都收貨。」問到會否出席《焚城》的謝票場：「自己好想出席，不過要等電影公司安排，夾其他演員期都係一個難度，此終年尾大家都忙。」
活動完結後，Jeffrey把握機會與場內全球首座7米高「巨型Fluffy音樂盒聖誕樹」及多個音樂主題打卡區影相，提早迎接聖誕佳節。