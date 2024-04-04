新版《神奇4俠》 艾美獎女星茱莉亞加納演女銀魔

Marvel主席Kevin Feige重掌大權後，先要挽救MCU第5階段頹勢，終於多部電影、劇集的續集計劃，減少製作衍生作品，主要打造兩部大作，分別是今年7月上映的《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)與2025年7月上映的《神奇4俠》(Fantastic Four)。新版《神奇4俠》早前宣布演員陣容，《最後生還者》男星佩特羅帕斯卡(Pedro Pascal)飾演神奇先生(Mr. Fantastic)、《職業特工隊》Vanessa Kirby飾演隱形女俠(Invisible Woman)、《怪奇物語》Joseph Quinn飾演霹靂火(Human Torch)、《大熊餐廳》Ebon Moss-Bachrach飾演石頭人(The Thing)，據美媒Variety報道，《神》將有新演員加入，就是3奪艾美獎最佳女配角茱莉亞加納(Julia Garner)飾演反派女銀魔(Shalla-Bal)。

女銀魔真人首度登場

人氣劇《黑錢勝地》(Ozark)茱莉亞飾演的女銀魔，於1968年的Marvel漫畫《Silver Surfer》首度登場，之後在1998年的動畫再次現身，真人演出則屬首次。女銀魔是反派「銀魔」(Silver Surfer)女友，擁有長壽生命和復活能力。至於極大機會再次現身的銀魔，上次登場要回溯至2007年電影《神奇4俠：銀魔再現》(Fantastic Four：Rise of the Silver Surfer)。