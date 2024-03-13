新生代女神Nancy Kwai以Y2K風格拍廣告 送雪糕報答師兄洪嘉豪設計簽名之恩 (多圖)

益公司同事

Nancy於拍攝期間全程心心眼兼笑不攏嘴，更「大解放」狂食5支脆皮批！她說：「兩款脆皮批的雪糕一如以往地幼滑細膩，以香甜的水果配搭醇香的抹茶的構思更是一絕，『士多啤梨抹茶脆皮雪糕批 』香甜迷人，而『檸檬抹茶脆皮批』則清新酸爽，令我一條接一條，停不了口！」除了在拍攝期間放肆狂食脆皮批外，Nancy更惠及公司同事，堪稱新一代慳妹呀！她說：「我帶了很多脆皮批返公司請同事食，因為大家都是雪糕控，我們Tea Time都食雪糕㗎！哈哈！」講到Nancy早前舉行簽唱會，大受宅男歡迎，師兄洪嘉豪更幫她設計簽名，對這位小師妹寵愛有加，Nancy希望趁師兄4月舉行紅館演唱會時，送雪糕到後台為台前幕後工作人員打氣，認真Sweet！她笑說：「雖然嘉豪師兄應該不會輕易接受我的好意，甚至會說不想吃兼拒收，但我會用熱情融化他！希望師兄之後開騷會找我做嘉賓啦！」適逢今次拍攝主題是「Stay Cool」，Nancy認為不同時候有不一樣的Cool：「我自覺拍攝靜態照片時，會比動態影片更Cool，因為拍片時跟大家有互動，靜態照片時反而更Chok！今次拍攝的Y2K風格，自己相當喜歡，我會在Y2K style上加上現代元素，發揮小宇宙！」在工作大計上，Nancy同樣希望發揮創意，嘗試更多不同的曲風及參與幕後製作，加上一直有學跳舞，若果遇上適合的Demo，不排除推出跳唱歌，演戲方面就想挑戰不同的角色。