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娛樂
2024-02-16 22:30:54

新田真劍佑被爆耍大牌 臨時取消下星期台灣見面會

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新田真劍佑近日被爆拍攝台灣節目時耍大牌，態度欠佳。

新田真劍佑近日被爆拍攝台灣節目時耍大牌，態度欠佳。

日本男星新田真劍佑演出Netflix真人版美劇《ONE PIECE(海賊王)在全球打響知名度，憑住真人版卓洛的肌肉形象迷盡各地粉絲，人氣有增無減。

不過，真劍佑日前被爆料在紐西蘭拍攝台灣製作的綜藝節目時，被指態度欠佳兼耍大牌。消息指，由於於紐西蘭北島天氣炎熱，真劍佑拍一半不拍了改吃燒烤，工作人員惟有停止拍攝，爆料者又指，真劍佑最愛飲奶茶，每日都要飲三杯，在紐西蘭鄉下時要求製作人親自幫他沖奶茶各種行徑令人O嘴。不過，同樣有份拍攝該節目的陳柏霖，卻否認真劍佑的耍大牌說法。

新田真劍佑襲港 出席中環活動獲大批粉絲追星支持 新田真劍佑應FENDI邀請來港出席中環活動。 新田真劍佑襲港，吸引大批粉絲到場支持。 新田真劍佑因《海賊王》One Piece卓洛一角大獲好評（新田真劍佑IG） 新田真劍佑因《海賊王》One Piece卓洛一角大獲好評（新田真劍佑IG） 新田真劍佑因《海賊王》One Piece卓洛一角大獲好評（新田真劍佑IG） 新田真劍佑因《海賊王》One Piece卓洛一角大獲好評（新田真劍佑IG） 《One Piece海賊王》新田真劍佑演真人版卓洛（新田真劍佑IG） 《One Piece海賊王》新田真劍佑演真人版卓洛（新田真劍佑IG） 《One Piece海賊王》新田真劍佑演真人版卓洛（新田真劍佑IG） 《One Piece海賊王》新田真劍佑演真人版卓洛（新田真劍佑IG） 《One Piece海賊王》新田真劍佑演真人版卓洛（新田真劍佑IG） 《One Piece海賊王》新田真劍佑演真人版卓洛（新田真劍佑IG） 《One Piece海賊王》新田真劍佑演真人版卓洛（新田真劍佑IG）

香港見面會冇聲氣

話口未完，新田真劍佑原定本月24日在台灣舉辦的2024 Mackenyu Fan Meeting ASIA TOUR EAST BLUE粉絲見面會，主辦單位「優勢力娛樂」今日(16日)突然宣布活動取消，並指：「因不可抗力因素宣布取消本次演出，並向一直等待演出的粉絲們深感歉意」，即日起為已購票人士進行全額退票手續。其實，是次「2024 Mackenyu Fan Meeting ASIA TOUR EAST BLUE」，真劍佑原定到香港及台北舉行，可是香港站詳情一直仍未落實，如今台北見面會臨時取消，相信香港站也凶多吉少。

新田真劍佑演出Netflix真人版美劇《ONE PIECE》大受歡迎。

新田真劍佑演出Netflix真人版美劇《ONE PIECE》大受歡迎。

新田真劍佑的「2024 Mackenyu Fan Meeting ASIA TOUR EAST BLUE」臨時取消台灣站。

新田真劍佑的「2024 Mackenyu Fan Meeting ASIA TOUR EAST BLUE」臨時取消台灣站。

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