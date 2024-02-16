新田真劍佑被爆耍大牌 臨時取消下星期台灣見面會

日本男星新田真劍佑演出Netflix真人版美劇《ONE PIECE》(海賊王)在全球打響知名度，憑住真人版卓洛的肌肉形象迷盡各地粉絲，人氣有增無減。
不過，真劍佑日前被爆料在紐西蘭拍攝台灣製作的綜藝節目時，被指態度欠佳兼耍大牌。消息指，由於於紐西蘭北島天氣炎熱，真劍佑拍一半不拍了改吃燒烤，工作人員惟有停止拍攝，爆料者又指，真劍佑最愛飲奶茶，每日都要飲三杯，在紐西蘭鄉下時要求製作人親自幫他沖奶茶，各種行徑令人O嘴。不過，同樣有份拍攝該節目的陳柏霖，卻否認真劍佑的耍大牌說法。
香港見面會冇聲氣
話口未完，新田真劍佑原定本月24日在台灣舉辦的「2024 Mackenyu Fan Meeting ASIA TOUR EAST BLUE」粉絲見面會，主辦單位「優勢力娛樂」今日(16日)突然宣布活動取消，並指：「因不可抗力因素宣布取消本次演出，並向一直等待演出的粉絲們深感歉意」，即日起為已購票人士進行全額退票手續。其實，是次「2024 Mackenyu Fan Meeting ASIA TOUR EAST BLUE」，真劍佑原定到香港及台北舉行，可是香港站詳情一直仍未落實，如今台北見面會臨時取消，相信香港站也凶多吉少。