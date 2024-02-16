新田真劍佑被爆耍大牌 臨時取消下星期台灣見面會

日本男星新田真劍佑演出Netflix真人版美劇《ONE PIECE》(海賊王)在全球打響知名度，憑住真人版卓洛的肌肉形象迷盡各地粉絲，人氣有增無減。

不過，真劍佑日前被爆料在紐西蘭拍攝台灣製作的綜藝節目時，被指態度欠佳兼耍大牌。消息指，由於於紐西蘭北島天氣炎熱，真劍佑拍一半不拍了改吃燒烤，工作人員惟有停止拍攝，爆料者又指，真劍佑最愛飲奶茶，每日都要飲三杯，在紐西蘭鄉下時要求製作人親自幫他沖奶茶，各種行徑令人O嘴。不過，同樣有份拍攝該節目的陳柏霖，卻否認真劍佑的耍大牌說法。