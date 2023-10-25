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娛樂
2023-10-25 19:56:47

新田真劍佑襲香港 ONE PIECE真人版卓洛 出席中環活動獲大批粉絲追星支持(有片)

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新田真劍佑襲港 出席中環活動獲大批粉絲追星支持

新田真劍佑今日現身中環，在活動上披上大褸登場。

日本男星新田真劍佑憑真人版美劇《海賊王/ONE PIECE》大受歡迎，他在劇中的卓洛形象更深入民心，成功俘虜全球各地粉絲支持，今日他現身中環置地廣場，應品牌FENDI邀請來港首次出席公開活動。

新田真劍佑應FENDI邀請來港出席中環活動。

新田真劍佑應FENDI邀請來港出席中環活動。

新田真劍佑襲港，吸引大批粉絲到場支持。 新田真劍佑襲港，吸引大批粉絲到場支持。 真劍佑把身上大褸脫下再接受訪問。

早前，真劍佑接受《am730》獨家專訪，已透露兒時多次來港，今次是他首度在香港開工，他現身時披上大褸登場，經擺完甫士拍照後，他接受大會司儀王鎮泉訪問大談到港感受，可能大褸太厚關係，導致真劍佑要即場把大褸脫下交給助手，之後更一度離開，經一會後才返回原地受訪；真劍佑自言童年時雖多次來港，可惜年紀太細已沒有印象，是次終於令他真正感受到香港，而今日他在意大利餐聽吃了白松露雪糕，令他一試難忘。

新田真劍佑IG靚相

新田真劍佑因《海賊王》One Piece卓洛一角大獲好評（新田真劍佑IG） 新田真劍佑因《海賊王》One Piece卓洛一角大獲好評（新田真劍佑IG） 新田真劍佑因《海賊王》One Piece卓洛一角大獲好評（新田真劍佑IG） 新田真劍佑因《海賊王》One Piece卓洛一角大獲好評（新田真劍佑IG） 《One Piece海賊王》新田真劍佑演真人版卓洛（新田真劍佑IG） 《One Piece海賊王》新田真劍佑演真人版卓洛（新田真劍佑IG） 《One Piece海賊王》新田真劍佑演真人版卓洛（新田真劍佑IG） 《One Piece海賊王》新田真劍佑演真人版卓洛（新田真劍佑IG） 《One Piece海賊王》新田真劍佑演真人版卓洛（新田真劍佑IG） 《One Piece海賊王》新田真劍佑演真人版卓洛（新田真劍佑IG） 《One Piece海賊王》新田真劍佑演真人版卓洛（新田真劍佑IG） 真人版《海賊王》索隆男星 新田真劍佑愛雙下巴妹 真人版《海賊王》索隆男星 新田真劍佑愛雙下巴妹 新田真劍佑於美國出生，自言流利英文有助荷李活發展。 真人版《海賊王》索隆男星 新田真劍佑愛雙下巴妹 真人版《海賊王》索隆男星 新田真劍佑愛雙下巴妹
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新田真劍佑父親是已故影星千葉真一，近年成功進軍荷李活，並分別效力NetflixDisney+，尤其《ONE PIECE》更為他登上事業高峰。真劍佑以往曾拍過不少偶像劇，他表示暫時不想演出談情題材作品，希望可以接拍更加動作片或劇集。

真劍佑今次來港，吸引大批粉絲到場追星，還吸引同場多位嘉賓注意，當中COLLAR成員邱彥筒（Marf）自言有睇開真人版《ONE PIECE》，好期待第二季，對於見到真劍佑真人，與劇中的卓洛造型有太大分別，真人比想像中斯文，又稱與COLLAR隊友很少談論男性，所以不知道幾位姊妹有否睇開《ONE PIECE》。至於陳凱詠（Jace沒有追開動漫，但身邊朋友知道她今日跟真劍佑同場，更笑言個個朋友都叫她趁機會認識真劍佑。

邱彥筒（Marf） 邱彥筒（Marf） 邱彥筒（Marf） 邱彥筒（Marf）
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