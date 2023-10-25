新田真劍佑襲香港 ONE PIECE真人版卓洛 出席中環活動獲大批粉絲追星支持(有片)

日本男星新田真劍佑憑真人版美劇《海賊王/ONE PIECE》大受歡迎，他在劇中的卓洛形象更深入民心，成功俘虜全球各地粉絲支持，今日他現身中環置地廣場，應品牌FENDI邀請來港首次出席公開活動。

早前，真劍佑接受《am730》獨家專訪，已透露兒時多次來港，今次是他首度在香港開工，他現身時披上大褸登場，經擺完甫士拍照後，他接受大會司儀王鎮泉訪問大談到港感受，可能大褸太厚關係，導致真劍佑要即場把大褸脫下交給助手，之後更一度離開，經一會後才返回原地受訪；真劍佑自言童年時雖多次來港，可惜年紀太細已沒有印象，是次終於令他真正感受到香港，而今日他在意大利餐聽吃了白松露雪糕，令他一試難忘。

新田真劍佑父親是已故影星千葉真一，近年成功進軍荷李活，並分別效力Netflix及Disney+，尤其《ONE PIECE》更為他登上事業高峰。真劍佑以往曾拍過不少偶像劇，他表示暫時不想演出談情題材作品，希望可以接拍更加動作片或劇集。

真劍佑今次來港，吸引大批粉絲到場追星，還吸引同場多位嘉賓注意，當中COLLAR成員邱彥筒（Marf）自言有睇開真人版《ONE PIECE》，好期待第二季，對於見到真劍佑真人，與劇中的卓洛造型有太大分別，真人比想像中斯文，又稱與COLLAR隊友很少談論男性，所以不知道幾位姊妹有否睇開《ONE PIECE》。至於陳凱詠（Jace）沒有追開動漫，但身邊朋友知道她今日跟真劍佑同場，更笑言個個朋友都叫她趁機會認識真劍佑。