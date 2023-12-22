新聞女王大結局｜陳山聰壓軸登場演輕度弱智爸 客串三日攰爆似拍咗30集

台慶劇《新聞女王》，今（22日）晚8點35分起連續兩小時播出大結局，今晚《新聞女王》台前幕後更會移師澳門與現場觀眾齊齊睇結局歡渡冬至。 今晚（22日）連續兩小時大結局，壓軸登場個案人物陳山聰成亮點！山聰在劇中飾演輕度弱智爸爸賴志雄，因女兒嘉嘉離奇墮樓身亡兼一直求助無門，最終捲入持刀及炸彈脅持人質事件，其間更因受刺激令場面一度失控，牽涉其中的Man姐（佘詩曼飾）因而身陷險境。結局之前在優酷率先播出時贏盡好評，更有人指山聰的好演技令人聯想到劉松仁在《大時代》的經典角色方進新。

談到是次角色，山聰坦言頗有難度：「我相信係我入行以嚟其中一個真係都幾難演嘅角色，當時鍾澍佳總監製同我講要拍呢個角色時，我都『嘩！』我開頭仲同阿佘講我嚟客串同佢玩兩場戲，我諗住好似Bosco（黃宗澤）咁著套西裝行行企企講兩句對白架啫，冇諗過要搞成咁！作為一個演員可以遇到真係有一定難度嘅角色其實係開心嘅。」 雖然只是客串性質，但山聰依然認真對待角色，並專誠找來教開方法演技的戲劇老師一起研究：「我哋用咗好多時間去諗到底呢個角色嘅輕度弱智要去到幾多呢？點樣分輕重呢？因為大家都對陳山聰有固有印象，佢突然做個咁嘅角色大家會唔會認同，如果一做錯咗就會有反效果。」