新聞女王結局｜冬至播2小時大結局 番外篇黃宗澤變霸氣總裁超有戲

無綫熱播劇集《新聞女王》將於本周五(22日)，即冬至播出大結局，而且是一連播出25集及26集，長達2小時。無綫早前呼籲觀眾可以報名一齊到澳門，與一眾演員包括佘詩曼、李施嬅及高海寧等睇大結局兼歡度冬至。

大陸平台已率先播出大結局兼番外篇，在大結局的尾段，黃宗澤的出現令大家非常驚喜。劇情交代飛爺(鄧智堅飾)向方太(龔慈恩飾)呈辭，令到新聞總監一角懸空。其後鏡頭一轉見到佘詩曼在公司的大堂望住4位新的主播，未幾黃宗澤步入公司，便跟阿佘說出︰「我對你呢個新聞女王有興趣，因為喺我領域，只有國王，冇女王」之後阿佘就表示「我只係對新聞有興趣！」二人對望非常有戲味。