新聞女王結局｜冬至播2小時大結局 番外篇黃宗澤變霸氣總裁超有戲

無綫熱播劇集《新聞女王》將於本周五(22日)，即冬至播出大結局，而且是一連播出25集及26集，長達2小時。無綫早前呼籲觀眾可以報名一齊到澳門，與一眾演員包括佘詩曼、李施嬅及高海寧等睇大結局兼歡度冬至。
大陸平台已率先播出大結局兼番外篇，在大結局的尾段，黃宗澤的出現令大家非常驚喜。劇情交代飛爺(鄧智堅飾)向方太(龔慈恩飾)呈辭，令到新聞總監一角懸空。其後鏡頭一轉見到佘詩曼在公司的大堂望住4位新的主播，未幾黃宗澤步入公司，便跟阿佘說出︰「我對你呢個新聞女王有興趣，因為喺我領域，只有國王，冇女王」之後阿佘就表示「我只係對新聞有興趣！」二人對望非常有戲味。
為佘詩曼圓夢
總監製鍾澍佳就表示黃宗澤出現是劇集的彩蛋，他說︰「阿佘跟我說 TVB 這麼多男演員，只有一個 Bosco 她從來沒有真的合作過，然後我就打電話給 Bosco，問他有沒有空，就幫我們客串了一場戲。」
番外篇黃宗澤超chok
由於黃宗澤的出現，掀起勁大迴響，無綫亦立即叫三人再拍一個《番外篇》，影片長約3分鐘，只有佘詩曼、馬國明及黃宗澤各自做戲，片中見到馬國明拉攏佘詩曼合作，希望可以踢走黃宗澤，佘詩曼單是拿住電話已經非常有戲，去到尾聲，見到黃宗澤拿起電話看了看之後，再望住鏡頭做出一個超chok表情，不少網民大讚黃宗澤這短短幾秒的表現非常霸氣，並稱呼他做霸氣總栽。