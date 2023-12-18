新聞女王結局｜李施嬅角色黑化網民心痛高鈞賢 總監製鍾澍佳有回應

《新聞女王》本周踏入結局篇，李施嬅的角色張家妍決定加入鬥爭，而且更摒棄自己過去對新聞的堅持，為了權力將新聞內容作為某些權貴的喉舌，因此張家妍一角惹來不少網民反應。由於內地平台比無綫播得快，內地網民對李施嬅的角色有如此戲劇性轉變，坦言感到莫名其妙，認為編劇沒有必要這樣歪曲張家妍的人格。
高鈞賢對李施嬅失望
而李施嬅跟高鈞賢分手一事，亦惹來網民婉惜，坦言這對CP充滿火花，而且高鈞賢在劇中對李施嬅任何決定或缺點均百分百包容和支持，甚至知道對方忙於工作，索性主動取消約會，寧願回家靜待對方回家，因此他的暖男表現，換來大家不少好感。
不過，隨住李施嬅的角色黑化，高鈞賢看不過眼對方的行為，亦不奢求復合，更會在稍後數集跟李施嬅為王敏奕而對立，令人感到可惜。
鍾澍佳為張家妍解畫
李施嬅的角色性格轉變，對不少內地網民來說感到莫名其妙，而總監製鍾澍佳日前在微博就長文回應大家的疑惑，當中包括大轉變的原因，張家妍與佐治的關係等等。到最後，他寫道︰「還有一些觀眾意見說張家妍為甚麼要黑化？和沒有受到懲罰？ 真的很抱歉，我們開始時便說過是『全員惡女』，而且她們都為自己的錯誤得到了懲罰，只是大家沒留意到而已。Man姐失去了自己的愛情，而且內疚了十年(所以劇中大家從來沒見到她睡覺)。」
鍾澍佳續寫道︰「Cathy人生最重要的父親去世了。曉薇一生都受情緒病折磨，失去親情愛情，差點連救贖的機會都沒有！家妍坐上Man姐位置之後，會發現自己只是換個方式被關在那紅色房間而已(最後一埸SNK辦公室的戲，所有人在慶祝，只有她落寞地在紅色房間內)也許她正開啟和當年Man姐一般的十年囚禁。人生中報應和懲罰往往是以不同方式到來。不一定像傳統電視劇般『勝負分明』；『非黑即白』和『你死我活』。最後要多謝李施嬅的精彩演出，把我心中的張家妍呈現出來。」