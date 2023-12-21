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娛樂
2023-12-21 15:38:05

新聞女王結局｜Ivan BB何廣沛忠心Man姐佘詩曼直到最後 為演好角色激減12公斤

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何廣沛在結局篇的戲份漸多。

無綫台慶劇《新聞女王》明天(22)將會播出兩小時大結局，佘詩曼扮演的Man姐將會離開SNK，作為她背後的男人何廣沛(Ivan)，就算知道要跟全世界為敵，但他仍是文家軍的忠臣，在Man姐最無助之際，成功英雄救美為對方解圍。

由於何廣沛的戲份直到結局周才佔回一定篇幅，不少網民為已升呢男主角的何廣沛感到可惜；但其實Ivan一角在內地相當受歡迎，除了因每次夜會Man姐都要11點離去而獲封「11點哥」，還因對Man姐所有決定均逆來順受，故此獲封「全劇最忠心人物」

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網民大讚又man又體貼

在《新聞女王》中，何廣沛獲最高討論度的一幕，是一心改革Prime TimeMan姐，選了王偉(林正峰飾)擔任頭炮男主播後，因擔心被視為文家軍第二把交椅的Ivan不開心、叫了Ivan入房心理輔導：「我揀王偉係因為今次改革太緊要，我唔可以畀位人入，話我淨係捧自己人。」Ivan聽畢只是低頭傻笑並關掉Man姐office的窗簾，情深款款謂：「你解釋得即係緊張我啦！你唔使講喇！我揀得跟你，就選擇信你，無論你想我點，我都會照做。」此話一出，即獲網民盛讚Man爆又體貼、內外皆優。

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Ivan BB你返嚟喇？

至於Man姐回應Ivan BB的「冧樣五連環」，亦獲網讚女人味大爆發：「阿佘表情管理恰到好處，眼睛裡的笑意滿滿，女人味呼之欲出」、「Man的嬌羞演的好好」。談到該幕，何廣沛笑言自己也演得很投入，並感激阿佘幫忙入戲：「我自己都好鍾意呢場戲，要歸功阿佘同我開親工都用Ivan BB稱呼我，無論幾遠見到我，都會：『Ivan BB你返嚟喇？』，令我更容易去代入呢段關係，真係好多謝阿佘嘅帶領，令到我拍情感戲時自然流露。」

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廣沛感激阿佘幫忙入戲。

由圓臉男變成凹臉男

何廣沛續指，當初一接到樂小姐電話，即二話不說答應演出，並馬上減掉12kg兼喪操腹肌，並由圓臉男變成凹臉男。談到角色戲份不多，廣沛坦言不介意，又指為了突出Ivan BB對Man姐的仰慕及暖男度，在角色設計上花了不少心思：「好似幫Man姐磨筷子呀、同埋Man姐之後攞獎時喺台下幫佢拍片咁。」談到角色在內地爆紅，廣沛笑指全靠與Man姐最後Bad Ending：「呢件事引起唔少女性粉絲瘋狂圈粉Ivan哥。」

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廣沛為演好Ivan BB，激減12Kg。

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