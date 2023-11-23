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娛樂
2023-11-23 22:27:19

新聞女王｜何依婷演技捱轟 IG貼網民留言唔提負評

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何依婷在《新聞女王》中的表現被網民劣評。

《新聞女王》播出之後，劇中多位演員的表現成為網民熱烈討論話題，馬國明被指不夠奸，笑言他的樣子可能太忠直，所以演奸角比較突兀，而且跟佘詩曼的對手戲，明顯「唔夠班」。不過，最多人批評的是何依婷，不少網民指看她的演出非常尷尬，當一眾好戲之人在場時，她的演技明顯不濟。

李佳芯龔嘉欣演出會更好

昨晚(22)播出何依婷與高海寧鬧交的場口，她先到化妝室找高海寧，發現對方不在之後便咆哮，之後見到對方再質問為何要欺騙她，高海寧就表現平靜說︰「自己戇居啫」，何依婷隨即翻枱，繼而爆喊。這場戲頗考何依婷的演技，惟表現一般，紛紛劣評，並稱她這個角色應找李佳芯、龔嘉欣去演繹會較好。有網民認為何依婷已經「好八婆樣」，但演出還如此用力，令人看得很尷尬。

向城大反枱片致敬？

此外，何依婷在劇中反枱一幕，令人聯想起2015城大商學院及學部聯會幹事會舉行諮詢大會時，時任選舉委員會主席鄭源霖在會上突然發難反枱，質疑候選內閣沒有熱誠。恰巧的何依婷是2016年畢業於城大商學院，有網民笑言這一幕是她向母校致敬。

婚後繼續工作

雖然演技被劣評，但何依婷就一於少理，除了在社交平台貼上讚好的留言外，亦和網民搞「你問我答」，大談自己婚後仍會工作的想法。她留言說︰「我當然希望能夠一直有機會發展自己的事業，我覺得現代女性，婚姻不代表放棄事業，結了婚也要有自己的能力，自己努力搵錢買野比自己的感覺很快樂。重點人生有很多東西去追求，婚姻、家庭、事業、友情、興趣，它們之間不一定在對立面。

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