新聞女王｜何依婷演技捱轟 IG貼網民留言唔提負評

《新聞女王》播出之後，劇中多位演員的表現成為網民熱烈討論話題，馬國明被指不夠奸，笑言他的樣子可能太忠直，所以演奸角比較突兀，而且跟佘詩曼的對手戲，明顯「唔夠班」。不過，最多人批評的是何依婷，不少網民指看她的演出非常尷尬，當一眾好戲之人在場時，她的演技明顯不濟。

李佳芯龔嘉欣演出會更好

昨晚(22日)播出何依婷與高海寧鬧交的場口，她先到化妝室找高海寧，發現對方不在之後便咆哮，之後見到對方再質問為何要欺騙她，高海寧就表現平靜說︰「自己戇居啫」，何依婷隨即翻枱，繼而爆喊。這場戲頗考何依婷的演技，惟表現一般，紛紛劣評，並稱她這個角色應找李佳芯、龔嘉欣去演繹會較好。有網民認為何依婷已經「好八婆樣」，但演出還如此用力，令人看得很尷尬。