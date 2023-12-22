新聞女王｜佘詩曼喊出忍淚新境界 林景程大讚：見識到頂級演員

台慶劇《新聞女王》，今晚（22日）8點35分起連續兩小時播出大結局，今晚《新聞女王》台前幕後更會移師澳門與現場觀眾齊齊睇結局歡渡冬至。 昨晚（21日）焦點劇情是當年在賊王案頭部中槍的警察梁偉強（林景程飾）原來並未死亡，更於十年後奇蹟地甦醒，Man姐（文慧心飾）因而被邀請前往警署助查。梁Sir甦醒雖然令Man姐終能釋懷，但同時亦成為佐治（馬國明飾）打擊Man姐最強武器，他先漠視梁Sir意願以連串引導性問題引導對方講出對Man姐不利的一句：「我行唔到，精神差，講唔到嘢」，再將Man姐當年在賊王事件中極具爭議性的一句說話：「記者唔應該介入現場，報導先至獨立客觀」一併在新聞時段播出，擺明帶領對Man姐不利風向…事件曝光後，Man姐人間蒸發，佐治則找來陳子傑（譚俊彥飾）務求挖出進一步對Man姐不利材料。

談到相關場口，景程直指對Man姐佩服得五體投地，除為幫助對方畀足戲外，更是對情緒掌握揮灑自如：「有場戲係拍咗我先，Man姐雖然只係鏡頭後幫手畀戲,，但我一路講對白都一路見到佢含晒淚光、差唔多喊出嚟咁。咁我當時就即刻盡快做好自己嗰Part，等大家快啲轉機位拍Man姐，而Man姐正式演時佢嘅眼淚情緒比之前更加有、更加靚！我覺得真係好犀利，呢場戲Man姐係一take過，好開心同有幸可以同咁頂級嘅演員對到一場戲，見識到一個頂級演員係可以咁樣將個情緒去運用。」