新聞女王｜佘詩曼對何廣沛特別照顧 李施嬅壓力大搞到甲狀指數麻麻

由佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等主演的《新聞女王》快將播出。今日多位演員現身宣傳記招，眾人提到拍攝趣事時，都提起阿佘不時萬歲，其中鄧智堅更自爆有鮑魚燉湯，出手闊綽。阿佘就表示因為很著重跟各演員溝通，由於入面有不少演員未曾合作，有些人感覺很怕她，所以希望令大家不要太緊張，拍攝時又可營造團隊感覺，並讓他們知道自己不是劇中的角色般霸道，最緊要開心。

跟何廣沛有感情線 她稱今次角色非常有挑戰，不但對白很多，每次拍完都感覺像打了一場大仗，而且每天的拍攝很密集，坦言每次回到家都要抖大氣。她坦言「Man姐」一角很好玩，其中一場被人用槍指住頭的戲，覺得監製是想讓她有「釘姐」的感覺，特別營造出來的效果。另外，她表示劇中跟何廣沛有感情線，更有親熱戲，但因為二人首次合作，自己也特別照顧他，在劇中的辦公室不時叫對方做「Ivan BB」。