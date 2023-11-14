新聞女王｜佘詩曼對何廣沛特別照顧 李施嬅壓力大搞到甲狀指數麻麻

由佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等主演的《新聞女王》快將播出。今日多位演員現身宣傳記招，眾人提到拍攝趣事時，都提起阿佘不時萬歲，其中鄧智堅更自爆有鮑魚燉湯，出手闊綽。阿佘就表示因為很著重跟各演員溝通，由於入面有不少演員未曾合作，有些人感覺很怕她，所以希望令大家不要太緊張，拍攝時又可營造團隊感覺，並讓他們知道自己不是劇中的角色般霸道，最緊要開心。
跟何廣沛有感情線
她稱今次角色非常有挑戰，不但對白很多，每次拍完都感覺像打了一場大仗，而且每天的拍攝很密集，坦言每次回到家都要抖大氣。她坦言「Man姐」一角很好玩，其中一場被人用槍指住頭的戲，覺得監製是想讓她有「釘姐」的感覺，特別營造出來的效果。另外，她表示劇中跟何廣沛有感情線，更有親熱戲，但因為二人首次合作，自己也特別照顧他，在劇中的辦公室不時叫對方做「Ivan BB」。
從佘詩曼身上學識放鬆
李施嬅稱今次拍攝有不少跟阿佘鬥戲的場口，角色對阿佘、馬國明看不順眼，與高鈞賢有感情線。她稱拍完此劇之後，有感傳媒並不容易，並指新聞稿很難說，看字幕機報新聞非易事，自己也花了不少功能向新聞報道員學習腔調。她坦言拍此劇的壓力很大，令自己的甲狀腺及免疫系統出了問題，驗血更發現指數上升，體重急降，所以努力迫自己進食，保持體形，不想觀眾見到她在劇中時肥時瘦。她稱過去因為工作太過認真，對自己的要求又高，令自己生病，很感激阿佘的幫忙，令她學會放鬆些，視她為人生導師。她說︰「好開心可以同阿佘再合作，因為佢EQ好勁，從佢身上學到好多人生道理，所以一直當佢係學習對象。自己拍嘅時候，指數又上升，又好緊張，但阿佘每次放工都會叫我去食飯同唱歌，等自己放鬆啲。」