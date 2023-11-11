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娛樂
2023-11-11 17:00:54

新聞女王｜佘詩曼相隔六年重返無綫曬演技 率何依婷惡鬥馬國明

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佘詩曼在劇中與「手段王」馬國明惡鬥。

佘詩曼在劇中與「手段王」馬國明惡鬥。

無綫台慶劇《新聞女王》即將播出，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等。 相隔六年重返無綫擔正拍劇的佘詩曼（阿佘）惹來高度關注，昨晚（10日）無綫釋出兩條首輪官方角色宣傳預告片，主角分別是飾演「SNK News首席女主播」文慧心（Man姐）的佘詩曼，以及飾演「SNK News首席男主播」梁景仁（George）的馬國明，二人亦分別是「文家軍」及「佐治黨」的首領。在阿佘的個人宣傳片中，型格爆燈的Man姐不但霸氣、傲氣兼備，更展示超班演技。在SNK做了超過3,000Prime Time主播的她，更是每句台詞都自信十足：「我喺邊度，邊度就係直播間」、「我都好想知邊個可以坐到我呢個位！」足證Man姐在SNK地位高人一等。

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佘詩曼飾演「SNK News首席女主播」（Man姐）。 馬國明飾演「SNK News首席男主播」（George）。

至於馬明的個人宣傳片，則著重描述佐治政治手腕多於主播能力，當中一句：「玩程序玩規矩你唔夠我玩，鬥小動作？你輸梗呀！」配以馬明饒有深意的笑容、以及陰險的眼神，完全感受到SNK新聞台每天都是腥風血雨。

「文家軍」及「佐治黨」的派系鬥爭，還涉及Man姐及佐治的頭號愛將，二人分別為「SNK News晚間新聞主播」徐曉薇（何依婷飾），及「SNK News晨早新聞主播」許詩晴Cathy（高海寧飾）！曉薇與Cathy同為專業學院派出身，不過二人的能力值及手段卻各有不同，深信「聽話就是生存之道」的曉薇，對Man姐言聽計從，可惜欠缺自信及膽量，不過表面柔弱的曉薇暗地其實暗藏不為人知的秘密及陰暗面；相反自信爆棚的Cathy，由於自覺外形及實力出眾，加上盡得佐治真傳擁有全方位高超手段及精於掌握表現時機，令「佐治黨」對「文家軍」造成極大威脅。

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何依婷飾演「SNK News晚間新聞主播」（徐曉薇）。 高海寧飾演「SNK News晨早新聞主播」（Cathy）。 高海寧是馬國明的頭號愛將。 佘詩曼相隔六年重返無綫擔正拍劇。 佘詩曼角色霸氣，展現超班演技 ，
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