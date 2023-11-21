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娛樂
2023-11-21 16:40:23

新聞女王｜佘詩曼練主播tone半年前做定功課 首集大量串星出場

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阿佘甫出場即展現驚人氣勢。

佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧等主演的《新聞女王》昨日播出首集，不少網民大讚此劇追看性很高，給予不少好評，網民大讚兩位女主角佘詩曼及李施嬅演技到家，除讚佘詩曼主播Tone幾可亂真，又指李施嬅似足跑現場的傳媒。

談到阿佘在劇中的主播Tone令人驚艷，無論神態、聲調、語速均甚為像真，阿佘受訪時透露一早開始做功課：「開拍前大半年我已經睇緊劇本，當時亦開始做功課練聲，睇咗好多唔同國家新聞主播報新聞，睇吓邊種演繹方式啱Man姐。」對於對白又長又涉及大量專業名詞，阿佘笑言由於當時要每天密集式開工，故絕對是大挑戰：「我每日拍十幾場戲，工作量大又多嘢記，每日收工返到屋企好似打完一場仗咁，不過自己都享受呢種成功感。」

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阿佘主播Tone幾可亂真，她受訪時亦坦言花了不少功夫。

李施嬅演出獲讚似足真記者。

第一集還有不少上位小花、小生以及資深演員加持，分別為郭柏妍、陳曉華、飾演飛爺秘書的曾淑雅（Jumbo），以及飾演警察的張頴康、黃庭鋒、黃耀煌及鄔嘉駿；當中以郭柏妍及陳曉華最為亮眼，前者的清純四眼Look、配以純真呆萌眼神可愛又搶戲；後者因能力值不足飽受嫌棄走上歪路，角色頗有發揮，其中一句：「無論幾努力都好，努力庸才點努力都唔會追得上努力嘅天才」，更活脫脫道出了資質平庸職場人的辛酸，難怪內地網民對劇集編劇讚不絕口：「新聞女王編劇是懂打工人的（意思是明白打工仔苦況）」。

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