新聞女王｜佘詩曼與馬國明惡鬥戲味濃 總監製鍾澍佳親揭大型新聞現場製作詳情

由無綫與優酷聯合製作的《新聞女王》，由今晚（20日）起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。
阿佘扮演的Man姐甫出場已大爆不少金句，她報道新聞的語氣及表情與真正的新聞主播無異，而她與馬國明惡鬥的場口充滿火花，非常好看。不少網民看過表示沒想到劇集不是唱好新聞部，而是把勾心鬥角的場口描寫得非常詳細。每個角色的人設鮮明，一眾演員都有其發揮的地方，惟不少網民對何依婷的表現給了不少負評，認為她過於浮誇。
《新聞女王》必睇位除了佘詩曼、鮮明的角色人設、貼地又刺激的辦公室實況與鬥爭、充滿哲理的金句外，第五大必睇位是認真製作的大型場面。以開首的巴士翻側意外為例，原來幕後團隊單是開會研究巴士翻側角度，以及走訪拍攝地點計算攝影器材擺位及設定拍攝路線等事前準備，也花了2個星期時間，實際拍攝則花了4日半，足見製作認真。
總監製鍾澍佳（佳導）受訪時分享拍攝細節，除了動用接近400名台前幕後精英，亦出動了7部攝影機包括航拍：「幕後大概有100個，有負責美術同電腦特技嘅、仲有飛車特技等，臨演有成二、三百位。巴士意外剩係拍冧車同救人都拍咗三日，另外加埋車入面發生嘅嘢同埋巴士喺出面未翻之前嘅行使情況就拍咗兩日度。」佳導亦細述了拍攝時的特技細節：「汽車特技同事都話佢試過翻巴士，翻嘅時候用咗少少氣爆原理，以強烈嘅氣流將架車彈起，呢度每個細節嘅設計都要好準確，當然亦有危險性，所以幫手撳氣爆嘅特技同事，正式拍嗰刻都有問可唔可戴頭盔，我當然話可以啦。」
花7天拍攝四級工廈大火
第二個大型Case—活化工廈四級大火，拍攝出來的效果同樣逼真，佳導坦言相關場口更加複雜，單是前期尋找合適的拍攝工廈已花了不少時間，另外正式拍攝時間亦用了7天，並動用了大量真‧消防員，以保證觀眾看到的，都是最貼近現實的畫面，佳導說：「拍攝現場係有齊救護車同警車，因為想模擬番四級大火嘅真實情況，嗰度用咗好多資源。另外亦都好感激消防處咁幫手，為咗拍出嚟安全得嚟又真實，我哋拍攝除咗有配合消防處嘅更表，消防處仲有幫手睇劇本，因為我哋驚我哋寫出嚟有Bug，佢哋幫我哋改番啲操作同流程上嘅錯誤，又分享畀我哋知消防員接受記者訪問時應該講啲乜，因為我哋依家拍嘅係新聞劇，如果連呢個真實感都做唔到，就有啲講唔通。另外除咗有對白同要演戲嘅消防員，其他嘅都係真消防員，因為只有佢哋先識操作啲喉車同上落升降台，其他演員係唔上得去，因為好危險同要好專業。」