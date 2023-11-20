新聞女王｜佘詩曼與馬國明惡鬥戲味濃 總監製鍾澍佳親揭大型新聞現場製作詳情

由無綫與優酷聯合製作的《新聞女王》，由今晚（20日）起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。 阿佘扮演的Man姐甫出場已大爆不少金句，她報道新聞的語氣及表情與真正的新聞主播無異，而她與馬國明惡鬥的場口充滿火花，非常好看。不少網民看過表示沒想到劇集不是唱好新聞部，而是把勾心鬥角的場口描寫得非常詳細。每個角色的人設鮮明，一眾演員都有其發揮的地方，惟不少網民對何依婷的表現給了不少負評，認為她過於浮誇。

《新聞女王》必睇位除了佘詩曼、鮮明的角色人設、貼地又刺激的辦公室實況與鬥爭、充滿哲理的金句外，第五大必睇位是認真製作的大型場面。以開首的巴士翻側意外為例，原來幕後團隊單是開會研究巴士翻側角度，以及走訪拍攝地點計算攝影器材擺位及設定拍攝路線等事前準備，也花了2個星期時間，實際拍攝則花了4日半，足見製作認真。 總監製鍾澍佳（佳導）受訪時分享拍攝細節，除了動用接近400名台前幕後精英，亦出動了7部攝影機包括航拍：「幕後大概有100個，有負責美術同電腦特技嘅、仲有飛車特技等，臨演有成二、三百位。巴士意外剩係拍冧車同救人都拍咗三日，另外加埋車入面發生嘅嘢同埋巴士喺出面未翻之前嘅行使情況就拍咗兩日度。」佳導亦細述了拍攝時的特技細節：「汽車特技同事都話佢試過翻巴士，翻嘅時候用咗少少氣爆原理，以強烈嘅氣流將架車彈起，呢度每個細節嘅設計都要好準確，當然亦有危險性，所以幫手撳氣爆嘅特技同事，正式拍嗰刻都有問可唔可戴頭盔，我當然話可以啦。」