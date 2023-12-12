新聞女王｜佘詩曼重現職場「宮鬥劇」 如何從記者妹進化成首級主播

視后佘詩曼重回娘家TVB主演的《新聞女王》，甫開播即成為全城熱話，實屬意料之內。劇集首集收視高達23.4點，隨着《新聞女王》播出兩周，劇情更加緊湊入肉，話題不斷，集集有金句，有望打破去年TVB最佳劇集《下流上車族》的紀錄。 新聞女王｜職場版《金枝慾孽》 宮鬥變權鬥 雖然有觀眾指《新聞女王》劇情誇張失實，但不少人此認為此劇節奏明快，甚有職業劇感覺，亦有人認為是職場「宮鬥劇」。劇集的成功除了是因為佘詩曼「神級」的演技，更是因為劇中每個人物角色都有自己的故事，形象塑造得立體生動，配合一眾演員的亮眼表現，才能成為風靡全城的劇集。值得一提的是，《新聞女王》除了在香港取得高收視和絕佳口碑，在內地亦深受歡迎。劇集在內地微博和豆瓣電影網均取得逾8分的評分（10分為滿分）。

新聞女王｜小記者晉身「新聞女王」之路 由佘詩曼飾演的主播文慧心（Man姐），每次出場已充滿壓場感，更有網民指她連眉毛都是戲。 劇中Man姐差不多集集都有金句，一句「這行誰不搶呀？搶獨家、搶頭條、搶畫面、搶人！ 」已經盡顯「新聞女王」的霸氣。在頭10集，劇情交代了文慧心如何由「記者妹」進化成「新聞女王」Man姐。 10年前的文慧心還是一個充滿熱誠的小記者，為了採訪新聞，與攝影師男友阿傑（譚俊彥 飾）不眠不休地在大廈天台守候多天仍在所不惜，卻得不到新聞部高層的認同。直至意外遇上賊王，意外拍下現場槍戰畫面，文慧心才獲電視台老闆方太（龔慈恩 飾）賞識，取代其師傅成為SNK電視台Prime Time News 黃金時段新聞的主播。此後，文慧心用心做新聞，一展抱負，多年來獲獎無數，成為「新聞女王」Man姐，是業界首屈一指的人物。 在穩坐Prime Time News主播位置數年後，Man姐因欣賞財經新聞主持George梁景仁（馬國明 飾）的能力，特意提攜了他，更視George為徒弟。可惜後來卻因新聞總監飛爺（鄧智堅 飾）的挑撥唆擺，令師徒二人決裂；George受到飛爺力捧，與Man姐平分天下，在新聞部大搞「山頭主義」。由於George的冒起，Man姐為了扳回一城而漸漸「黑化」。她對新聞的追求亦變了質，開始變得不擇手段，將新聞變成權鬥的工具。不過，儘管Man姐為與George爭功、搶焦點、搶風頭，耍過不少手段，但她本質上與George卻不同，她仍然堅守自己的原則，將新聞的真確性放在首位。 例如在第5集，George在未有「fact check」（事實查證）的情況下，要求主播報道患有精神病的網絡紅人「思覺大叔」持有真手槍。而Man姐則堅決反對George嘩眾取寵的手法，將脅持人質的報道變得娛樂化，認為新聞應是實事求是。而當網民和George等同事認為找專家分析精神病患者行為是非常沉悶的報道，不能吸引觀眾，Man姐則反指深入報道的新聞都有其自身價值。 Man姐：「我好清楚自己做緊乜，呢 part 唔係 entertain 觀眾」。雖然處於劣勢，但Man姐堅持新聞是「educate」（教育）而不是「entertain」（娛樂）觀眾。隨着劇情推進，不知道Man姐能否尋回初心，做回一個真正的新聞工作者？

新聞女王｜劇力萬鈞 每一個鏡頭都有戲 《新聞女王》一劇受到廣泛關注，觀眾盛讚佘詩曼將《新聞女王》中的文慧心演得非常立體，特別在台詞演繹方面更是下過一番苦功。除了有佘詩曼的視后光環加持，更要歸功於人物角色塑造得有血有肉，以及不同角色之間產生的強烈火花。 主角Man姐之外，由李施嬅飾演的張家妍相信是最多觀眾讚賞的角色。作為新聞部的「中立派」代表，張家妍一直夾在Man姐與George兩大派系中默默耕耘。可是只想做好新聞的她卻無奈地一次又一次被新聞總監飛爺推上風尖浪口，捲入派系鬥爭。李施嬅真摰演繹出張家妍對新聞的熱誠，打造出不畏強權的記者形象；在與佘詩曼多場爭辯的場口亦演得精彩有力，更有網民指希望她能與佘詩曼一同成為「雙視后」。 另一方面，由馬國明飾演的「反派」George在製作新聞的能力可能不及Man姐，但在辦公室政治方面卻是箇中高手。為了抗衡Man姐，八面玲瓏的他對外四出應酬招攬贊助商，增加個人籌碼；對內則經常向飛爺獻媚，更出動「美男計」成功氹得Man姐得力助手徐曉薇（何依婷 飾）成為「無間道」，用計讓Man姐被迫辭職。George曾指出新人記者唐芷瑤（陳曉華 飾）不懂辦公室的生存之道：「你同阿Man用同一款香水，全公司嘅女人都識避，得你唔識。」反映出George對辦公室每一個人都有一定的了解，更會作出分析，以製造有利自己的形勢，心思細密程度可見一斑。