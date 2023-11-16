新聞女王｜兩代「君好」同場擦出火花 佘詩曼寸何依婷真人都咁反骨？

《東張西望》記者向三人問到︰「角色同真人反差有幾大？」阿佘即答︰「極大！」李施嬅都表示︰「超大！」此時阿佘望向旁邊的何依婷，並問︰「你呢？」何依婷笑住答︰「超級大。」阿佘隨時踢爆︰「唔係呀，我覺得你真人都係咁㗎！」講完即擰轉面跟老友李施嬅齊齊奸笑，搞到何依婷即相當尷尬，並補上一句︰「Man姐太入戲。」之後，阿佘自言角色是「哽嘢」、「寸寸地」，但真人不並非如Man姐般，認為無必要咁惡，應該要relax！李施嬅都自認其角色跟現實性格有反差。輪到何依婷介紹角色性格時，阿佘、李施嬅立即將視線放空，何依婷說︰「我本身可以為好少事就感到開心同幸福嘅人，所以同角色好大反差。個角色根本唔感恩嘅，好反骨…」阿佘聽罷即怒啤何依婷，為化解尷尬場面，何依婷即攬住阿佘，笑稱︰「Man姐又嬲。」阿佘先唧出笑容接招，繼而回復吃不消的表情，演技爐火純青得令人真假難分，成功為劇集帶來宣傳之效。