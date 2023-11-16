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娛樂
2023-11-16 17:24:42

新聞女王｜兩代「君好」同場擦出火花 佘詩曼寸何依婷真人都咁反骨？

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新聞女王｜兩代「君好」同場擦出火花 佘詩曼明寸何依婷真人都咁反骨？

佘詩曼、李施嬅、何依婷一同受訪，阿佘在鏡頭前狂寸何依婷。

由佘詩曼、李施嬅、馬國明孭飛的TVB台慶劇《新聞女王》下星期開播，近日佘詩曼以女一姿態率領一眾拍檔出席記者會，阿佘與李施嬅接受《東張西望》訪問，並跟近年備受力捧的何依婷一同受訪，怎料阿佘卻猶如劇中霸氣主角「Man姐」上身，疑在鏡頭前寸爆日前公開婚訊的何依婷！

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記者向三人問角色與真人反差有幾大？何依婷介紹其角色不懂感恩兼反骨。 記者向三人問角色與真人反差有幾大？何依婷介紹其角色不懂感恩兼反骨。

《東張西望》記者向三人問到︰「角色同真人反差有幾大？」阿佘即答︰「極大！」李施嬅都表示︰「超大！」此時阿佘望向旁邊的何依婷，並問︰「你呢？」何依婷笑住答︰「超級大。」阿佘隨時踢爆︰「唔係呀，我覺得你真人都係咁㗎！」講完即擰轉面跟老友李施嬅齊齊奸笑，搞到何依婷即相當尷尬，並補上一句︰「Man姐太入戲。」之後，阿佘自言角色是「哽嘢」、「寸寸地」，但真人不並非如Man姐般，認為無必要咁惡，應該要relax！李施嬅都自認其角色跟現實性格有反差。輪到何依婷介紹角色性格時，阿佘、李施嬅立即將視線放空，何依婷說︰「我本身可以為好少事就感到開心同幸福嘅人，所以同角色好大反差。個角色根本唔感恩嘅，好反骨…」阿佘聽罷即怒啤何依婷，為化解尷尬場面，何依婷即攬住阿佘，笑稱︰「Man姐又嬲。」阿佘先唧出笑容接招，繼而回復吃不消的表情，演技爐火純青得令人真假難分，成功為劇集帶來宣傳之效。

演新版《十月初五的月光》

記者之後將焦點落在何依婷身上，談到在新劇開播前宣布嫁人，訪問未完焗住繼續搞氣氛的阿佘又說︰「佢仲要搞緊婚禮呢！原來，又唔話俾我哋知，即係唔friend啦。」阿佘爆料指拍攝時，完全不知道何依婷好事近，又謂何依婷其後也有帶另一半見大家。阿佘回巢TVB擔演《新聞女王》，今次合作的何依婷前年擔正新版《十月初五的月光》，演回阿佘昔日的「君好」一角，可惜何依婷的演出被網民狠批，惹來一面倒負評。

阿佘面對何依婷一時黑面一時奸笑，實在真假難分！ 《十月初五的月光》屬佘詩曼的代表作。 何依婷夥拍胡鴻鈞演新版《十月初五的月光》劣評如潮。 佘詩曼以女一姿態率拍檔出席《新聞女王》記者會。 佘詩曼以女一姿態率拍檔出席《新聞女王》記者會。 何依婷
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