新聞女王｜前主播陳洛鈞被工人姐姐認錯做張家妍 網民投票都話似

無綫劇集《新聞女王》熱播，連帶不同電視台的主播生活亦備受關注。TVB及有線新聞前主播陳洛鈞離開主播崗位之後，現任金融機構分析股票及提供投資策略，同時她亦是跨媒體主持、司儀及瑜伽導師。日前她上載自拍照留言說︰「由於連好耐冇見嘅工人姐姐，都以為大台熱播嘅張家妍係我，我決定陣間剪個髮型。」她更設立投票活動，詢問網民意見。

沒想到得出的結果時，不少人都覺得陳洛鈞的自拍照跟張家妍非常相似，她亦留下一個無奈的emoji便謂︰「結果係...真係似似哋。」不過她亦很快換了另一個髮型，由六四分界變多了留海，她亦上載自拍照說︰「而家唔似啦kwa？」