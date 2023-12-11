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娛樂
2023-12-11 14:10:33

新聞女王｜前主播陳洛鈞被工人姐姐認錯做張家妍 網民投票都話似

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前主播陳洛鈞被工人姐姐指似《新聞女王》的張家妍，即李施嬅的角色。

無綫劇集《新聞女王》熱播，連帶不同電視台的主播生活亦備受關注。TVB及有線新聞前主播陳洛離開主播崗位之後，現任金融機構分析股票及提供投資策略，同時她亦是跨媒體主持、司儀及瑜伽導。日前她上載自拍照留言說︰「由於連好耐冇見嘅工人姐姐，都以為大台熱播嘅張家妍係我，我決定陣間剪個髮型。她更設立投票活動，詢問網民意見。

沒想到得出的結果時，不少人都覺得陳洛的自拍照跟張家妍非常相似，她亦留下一個無奈的emoji便謂︰「結果係...真係似似哋。」不過她亦很快換了另一個髮型，由六四分界變多了留海，她亦上載自拍照說︰「而家唔似啦kwa？」

 

陳洛鈞的自拍照，被不少人指她跟李施嬅似樣。

李施嬅在《新聞女王》扮演張家妍。

《新聞女王》的「張家妍」一角由李施嬅飾演，她的角色去到中段會黑化，而這個人設的轉變令不少網民反感，認為她的角色黑化得沒理由及牽強。劇中的家妍打扮樸實，與高鈞賢是一對，但最後分手收場。

至於陳洛則於早前結婚，更到布拉格搞破格「私奔婚禮」，甚至連父母都沒有邀請。她說︰「婚禮只有新人、見證人、攝影師，甚至沒有父母親出席，這正合喜歡破格的我心意，內向的K先生也正有此意，婚禮原本不就是兩人的事嗎？恰巧我們找到布拉格有這種服務，好吧！我們的婚禮就到布拉格舉行吧！沒有禮俗，只有2個賓客，沒有死硬的傳統框架，當然途中發生了不少甩碌野 haha 再分享），感謝你為我安排一個只有我和你的世界，令這句『我願意』說得更發自心內更有意義」

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張家妍在劇中的角色會黑化，但網民不太喜歡這個設定。

陳洛鈞換另一個髮型示人。

陳洛鈞早前飛到歐洲舉行婚禮。

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