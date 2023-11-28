熱門搜尋:
Lolly Talk 國泰買1送1 TVB 尋人 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 年少日記 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-28 19:15:36

新聞女王｜劇集首周收視24.4點 佘詩曼回應劇情誇張

分享：

《新聞女王》到紅磡宣傳。

《新聞女王》上周播出之後，成為網上熱話，劇集首周收視最高達24.4點，連帶無綫多位現職或離職的主播都變成網民焦點。佘詩曼、李施嬅、王敏奕及何依婷等今日現身為劇集宣傳。眾人開心收視不俗，希望愈來愈多觀眾收看。

佘詩曼與李施嬅獲網民追捧為今屆視后。

劇情誇張是需要

佘詩曼模仿主播報新聞的表現獲大讚，她坦言練習了很久，自己也看了很多新聞片段及研究劇本，並認為相似是對自己最基本的要求。她稱為了效果更好，自己也先用錄影機拍一次，再留意自己的高低音、尾音等。對於有指劇情太誇張，她認為戲劇效果多少少是必然，因為是一套電視劇而非紀錄片，需要一些趣味。

對於她與李施嬅都成為視后大熱，她坦言沒有想太多，很開心劇集有迴響及獲這麼多觀眾支持，並稱劇中任何人拎獎都很高興，如檔期允許都會出席《萬千星輝頒獎典禮》。

佘詩曼爆何廣沛為那場床戲忍口3個月。

戥何廣沛忍口3個月辛苦

不少人指馬國明被她的氣場壓倒，阿佘指角色不同性格，不能比較，並稱馬明的角色跟他以前的很不同。有不少網民指她的角色原形跟某幾位無綫主播相似，她表示沒有特別參考對象，都是自己去了解個劇本及和監製溝通。

至於另一拍檔何廣沛的身形被取笑，她就大讚何廣沛非常努力，認為對方的身形不是重點，而是二人在劇中的關係。她大爆對方原本只需忍口3星期，但因為那場親熱戲拖到3個月之後先拍，最後忍口3個月，更指何廣沛一直都是食雞胸、蛋及菜，萬歲的食物都不吃，坦言戥他辛苦，並稱換轉是她也會不敢食東西，相信對方的情緒也很複雜。

 

佘詩曼開心劇集大受歡迎。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受