新聞女王｜劇集首周收視24.4點 佘詩曼回應劇情誇張

《新聞女王》上周播出之後，成為網上熱話，劇集首周收視最高達24.4點，連帶無綫多位現職或離職的主播都變成網民焦點。佘詩曼、李施嬅、王敏奕及何依婷等今日現身為劇集宣傳。眾人開心收視不俗，希望愈來愈多觀眾收看。

劇情誇張是需要 佘詩曼模仿主播報新聞的表現獲大讚，她坦言練習了很久，自己也看了很多新聞片段及研究劇本，並認為相似是對自己最基本的要求。她稱為了效果更好，自己也先用錄影機拍一次，再留意自己的高低音、尾音等。對於有指劇情太誇張，她認為戲劇效果多少少是必然，因為是一套電視劇而非紀錄片，需要一些趣味。 對於她與李施嬅都成為視后大熱，她坦言沒有想太多，很開心劇集有迴響及獲這麼多觀眾支持，並稱劇中任何人拎獎都很高興，如檔期允許都會出席《萬千星輝頒獎典禮》。