新聞女王｜大結局收視25.2點 不敵《隱形戰隊》《破毒強人》

翡翠台上周（17日至23日）收視出爐，《新聞女王》自開播以來，一直引來大家熱烈討論，上周五一連兩集的大結局撞正冬至兼聖誕假期，加上大陸平台搶先播出大結局，究竟收視會否受到影響呢？

根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，上周五晚《新聞女王》一連播出兩集的大結局，創出開播以來最高收視，跨平台直播收視最高25.2點(162萬觀眾)，連續5周稱冠，成績斐然，看來冬至及連續多日的假期亦無損《新聞女王》的氣勢。