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娛樂
2023-12-27 19:54:24

新聞女王｜大結局收視25.2點 不敵《隱形戰隊》《破毒強人》

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《新聞女王》就算在大陸平台率先播，都無影響本地收視。

翡翠台上周（17日至23日）收視出爐，《新聞女王》自開播以來，一直引來大家熱烈討論，上周五一連兩集的大結局撞正冬至兼聖誕假期，加上大陸平台搶先播出大結局，究竟收視會否受到影響呢？

根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，上周五晚《新聞女王》一連播出兩集的大結局，創出開播以來最高收視，跨平台直播收視最高25.2(162萬觀眾)，連續5周稱冠，成績斐然，看來冬至及連續多日的假期亦無損《新聞女王》的氣勢。

《新聞女王》大結局活動移師澳門舉行，但場地是室外，寒風刺骨。

《破毒強人》結局收視最高

不過對比無綫今年另一部大熱作品《隱形戰隊》，該劇大結局錄得跨平台直播收視最高25.5(164萬觀眾)，而《破毒強人》的大結局跨平台直播收視最高26.9點(約173萬觀眾)。

至於其他節目及劇集的收視，《東張西望》最高收視21.8點（140萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.2點（130萬觀眾）；兩大型男井柏然、宋威龍聯合演出的外購劇《神探同盟》最高收視16.1點；”《北極潮什麼》最高收視11.4點（74萬觀眾）；《溜走的真味》最高收視19.3點（124萬觀眾）。

周六晚《亞洲超星團》最高收視14.5點（94萬觀眾），周日晚播出《思家大戰》最高收視16.7點（107萬觀眾）；接住播出的歌唱真人騷《中年好聲音2》最高收視16.8點（108萬觀眾）。

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《隱形戰隊》的大結局收視險贏《新聞女王》。

《破毒強人》的大結局跨平台直播收視最高26.9點。

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