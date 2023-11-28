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娛樂
2023-11-28 16:54:56

新聞女王｜成Man姐佘詩曼造型參考對象 方健儀自爆淵源 重申「香港冇主播」

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新聞女王｜成Man姐佘詩曼造型參考對象 方健儀自爆淵源 重申「香港冇主播」

新聞女王｜成Man姐佘詩曼造型參考對象 方健儀自爆淵源 重申「香港冇主播」

TVB劇集《新聞女王》有佘詩曼壓陣，加上以新聞部內鬥為題材夠吸睛，首周收視有24.4點。唔少網民都認為，阿佘劇中角色Man姐(文慧心）造型以至做主播時風格，都同曾經任職TVB新聞的方健儀十分相似。現時主要擔任活動司儀及培訓導師嘅方健儀(Akina)，日前開Live時都有提到《新聞女王》，回應網民意見。

 

新聞女王中佘詩曼演Man姐外表剛強。 新聞女王由佘詩曼擔大旗，引起網民回響。 News新聞女王｜佘詩曼點名大讚王敏奕做足功課 同李施嬅鬧交扯晒衫 《News新聞女王》昨日在邵氏影城為劇集拍宣傳片。 佘詩曼以女一姿態率拍檔出席《新聞女王》記者會。 佘詩曼以女一姿態率拍檔出席《新聞女王》記者會。

Man姐 方健儀髮型相似有原因

方健儀(Akina)，日前開Live時提到《新聞女王》，不過佢早前生病「咳到七彩」，有時間都盡量休息，因此未有睇過劇集。但係Akina提到Man姐髮型似足自己時，就話呢個髮型keep咗幾年，更自爆原來自己嘅髮型師識得佘詩曼嘅化妝師，而佘詩曼化妝師更加喺方健儀結婚當日為她化妝，相當巧合，亦難怪Man姐造型甚有Akina硬淨幹練味道。

方健儀指香港沒有主播，只有新聞報導員。 方健儀曾在TVB任職記者。 方健儀與丈夫洪楚恆在TVB工作時結識，後來結婚。 方健儀既有剛強又有幽默一面 方健儀在LIVE直播中指因身體不適而未有觀看新聞女王

方健儀洪楚恆 朝夕相對擦出愛火花

方健儀喺個live度都有提及過去嘅新聞工作，再次提到「香港冇主播，只有新聞報導員」。方解釋，主播角色類似主持，可以有個人觀點同睇法，海峽兩岸以至歐美地區傳媒都有主播，但香港嘅新聞報導員係將稿件讀出，任何改動都要編輯同意，所以對方健儀嚟講兩者大有不同。

曾於TVB任職記者的方健儀，因工作關係而認識新聞部工程人員洪楚恆，後來更拍拖結婚。方健儀開Live時提到，出外採訪時同洪生一定坐後座，因此朝夕相對。而採訪軼事之中，方提到曾經被派去深圳「放蛇」扮有意隆胸女子，方健儀笑言「可能覺得我身材比較差」。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

 

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