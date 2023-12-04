新聞女王｜李施嬅英國口音搵專人逐粒音調教 場景再次出動金像獎人馬

由佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等主演的《新聞女王》本周劇情將會揭露何依婷與高海寧的身世，而本周另一焦點劇情是李施嬅將展示超強英語實力，以英國口音＋英語主播Tone就英國首相秘密請辭傳聞向現任內閣大臣秘書求證。

之前李施嬅在《金宵大廈2》中晒60年代英國口音已大獲好評，當時施嬅披露背後請了專人訓練；今次該名專人再度出手為施嬅進行特訓，雖然今次都是英國口音，但卻因年代差異致發音有所不同：「《金宵2》醫生講嘅英文係六十年代英國口音，所以會傳統啲同有皇室少少嘅感覺，但今時今日嘅英國口音已經Casual咗。我英國嘅Dialect Coach（方言教練）英國、美國、法國口音都識，佢好好，每次同我上堂都係逐個音幫我執，希望令我真係似喺嗰度（英國）長大嘅人。」為何要英國口音，一切只為還原張家妍角色的背景：「因為監製同我講張家妍係英國讀書回流返香港，所以佢嘅英文絕對要用英國口音。」

問到為何廣東話及英語主播Tone都能應付自如，施嬅謙稱就是要盡力做好功課和背熟所有主播稿：「主播腔我真係練咗好多好多好多次，幾百次甚至一千次，由節奏、音樂感、速度到咬字等，總之我一有時間就係咁練係咁練，每日一有Break或唔使開工就會攞啲主播稿出嚟練。因為啲稿我要背好晒，我先可以做到戲，先可以專注模仿主播聲音、表情同形態。雖然壓力大，但我覺得係必須要做到。」

李施嬅在《新聞女王》的表現大獲好評。

《新聞女王》幕後團隊名單亦於近日曝光，並同時發放SNK主播間設計圖！除了造型方面有金像獎最佳服裝造型設計得主郭淑敏加持外，攝影及美術指導分別是曾參與電影《色，戒》拍攝工作的林炳華，以及金馬奬最佳美術設計得主馬光榮，馬光榮

另外亦有為台慶劇《羅密歐與祝英台》擔任美指，是今年台慶劇重要幕後主腦。主力打造亮眼場景的馬光榮，這次炮製出的SNK主播間依然亮麗之餘、亦與主角Man姐一樣勁有氣勢！談到SNK主播間，總監製鍾澍佳接受訪問時坦言落重本，並指前後共花了三個月時間搭建，足證製作認真！